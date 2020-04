¿Cómo California, Washington y Oregon consiguieron aplanar la curva del coronavirus?

Sus estados estuvieron entre los primeros en ser golpeados por el COVID-19 en Estados Unidos, y respondieron emitiendo órdenes de confinamiento para limitar la propagación de la pandemia.

Con resultados alentadores para una acción rápida, los gobernadores de los estados de Washington, Oregon y California anunciaron el lunes un esfuerzo coordinado para reabrir las economías locales y formar una estrategia regional a largo plazo para mantener a raya el coronavirus.

«La costa oeste está guiada por la ciencia», tuiteó el gobernador de California Gavin Newsom. “Dimos órdenes de permanecer en casa temprano para mantener saludable al público. Abriremos nuestras economías con ese mismo principio rector».

The West Coast is guided by science. We issued stay at home orders early to keep the public healthy. We’ll open our economies with that same guiding principle.

CA, WA, and OR will work together on a shared vision focused on health–not politics. Together–we’ll meet this moment. https://t.co/o1lTRudVwC

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 13, 2020