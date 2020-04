Así agreden a médicos y enfermeras que luchan contra el coronavirus en el mundo

Mientras médicos y enfermeras trabajan para brindar atención integral a los ciudadanos que están contagiados con el coronavirus, en diferentes partes del mundo se han reportado casos de agresiones y maltrato en contra del personal la salud, pues los atacantes consideran que son una amenaza y pueden propagar el virus.

En México, medios de comunicación locales reportaron la agresión en contra de una enfermera que fue rociada con cloro en el estado de Sinaloa. En otro de los casos, familiares de un paciente que murió por la enfermedad Covid-19 agredieron a un enfermero, mientras intentaban ingresar a ver a su pariente en la alcaldía de Azcapotzalco, en Ciudad de México.

«Ayer me sentí impotente, frustrado, furioso y decepcionado el solo poder cubrirme la cabeza para no recibir más golpes de los derechohabientes y aún así ni si quiera lograrlo, hoy antes de dormir con la cara hinchada, las marcas de los rasguños, la espalda baja con un dolor insoportable, me doy cuenta que mi caso puede ser un ejemplo de que el estrés y la ansiedad que genera el #Covid19 puede provocar un increíble caos», escribió Daniel Zamorano en su cuenta de Facebook.

El personal de la salud ha reportado ofensas, agresiones físicas al caminar por la calle o utilizar el transporte público, así como discriminación por utilizar la ropa de trabajo en espacios públicos. Las agresiones han sido difundidas en las redes sociales y han causado indignación, pues los trabajadores de la salud se enfrentan a un virus que afecta a más de dos millones de personas en el mundo y que ha causado la muerte de más de 120 mil ciudadanos.

@eltreceoficial hola, porfa muestren el maltrato que estamos pasando el personal de salud, no solo en los supermercados sino en la calle, nos multan por llevar ambo, los buses no nos dejan subir, señor presidente que hacemos??? No estamos en un desfile de modas, Tb somos humanos pic.twitter.com/qXHR3MEv4Q — Cecilia Ramos (@Cecilia18405218) March 24, 2020



En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele reportó el caso de varios trabajadores que fueron sacados de sus viviendas. La denuncia fue hecha a través de Twitter y contenía imágenes de los trabajadores de la salud.

Ayer nos enteramos que personal de salud del Saldaña fueron sacados de sus viviendas. En otros países, serían héroes por todo lo que arriesgan y dejan a un lado por salvar vidas. Aquí los discriminamos. A partir de hoy, ellos, y quienes lo deseen, podrán dormir en un hotel. pic.twitter.com/UojbBv7jcM — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 15, 2020

En Venezuela, una médica fue agredida por las autoridades después que filmara las largas que filas que realizaba la población para abastecerse de gasolina. En el video que fue difundido en Twitter, la mujer va desplazandose en una bicicleta cuando un agente le reclama por qué está grabando.