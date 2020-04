En tiempos de Covid-19 el Minsa alaba su «modelo de salud familiar y comunitaria» y lo tilda de «potente»

En una complaciente entrevista al programa matutino En Vivo, este miércoles 15 de abril Humberto Román, director de general del Sistema Nacional de Comunicación del Ministerio de Salud (Minsa), elogió el modelo de salud familiar y comunitaria del país, catalogándolo de «potente» y a su juicio «por eso es que estamos en la situación en que estamos», refiriéndose a que solo se reportan nueve casos, la cifra más baja en Centroamérica.

Román, que en ningún momento fue cuestionado por el entrevistador en su comparecencia de aproximadamente 44 minutos, llegó a hablar de cómo funciona la línea 132 habilitada por las autoridades nicaragüenses para que la población reporte algún caso sospechoso o consulte información básica del Covid-19 y asimismo el seguimiento que se le brinda a la viajeros. Aprovechó también para presentar al sistema de salud público como un ejemplo.

«Nosotros tenemos capacidad, no es primera situación que estamos enfrentando. Hemos enfrentado el chikungunya, la leptospirosos en Chinandega, que en dos semanas resolvimos eso, precisamente por tener este sistema de salud familiar y comunitario que es el que le da respuestas inmediatas a la población ¿Cuál es el éxito de esto? Detección temprana e intervención oportuna de casos y contactos», indicó Román.

Sin embargo, el Minsa es criticado por médicos independientes y otros sectores de la población al no desarrollar medidas que prevengan el contagio masivo del Covid-19. Esto va más allá de no cerrar fronteras o de aislar a los viajeros, porque sigue promocionando actividades de concentraciones masivas y no brinda información clara sobre la pandemia. Un ejemplo de esto es su silencio sobre la cantidad de pruebas practicadas para detectar el virus.

Referente a la pruebas y la solicitud de la empresa privada para que les den el permiso de hacerlas en los hospitales privados, el funcionario del Minsa dijo que “está muy claro también que el Ministerio de Salud tiene el Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia, que es el único que tiene tecnología de diagnóstico molecular para hacer un examen preciso. Es el único. Y son pruebas efectivas”.

Diferentes áreas frente al Covid-19

Según Román, el Sistema Nacional de Comunicación del Minsa cuenta con un de personal de 150 colaboradores, divido en varias áreas: está la recepción de llamadas, que es para cuando las personas llaman para solicitar información; llamadas a viajeros, que es para preguntar si se cumplen con las indicaciones dadas en las aduanas del país y si no presentan síntomas como tos seca, fiebre y cansancio; el área de seguimiento, que consiste en contactarse con los ciudadanos reportados por la red comunitaria.

Por último está el área de control de calidad, que se centra en supervisar la forma en que se recepcionan las llamadas; y capacitación continua, que es para explicar a quienes están a cargo de levantar los teléfonos cómo deben hacerlo y la situación real del Covid-19 a nivel mundial.

Desde finales de marzo, cuando se habilitó la línea 132, al día de hoy, según cifras del Sistema Nacional de Comunicación del Minsa, se han recibido 24,979 llamadas, de las cuales 15,515 son para solicitud de información y 9,464 de la red comunitaria reportando.

Por otro lado, desde el Sistema se han realizado 31,979 llamadas a viajeros como parte del monitoreo de su estado de salud, por si llega a presentar algún síntoma asociado al Covid-19.