Custodios del Sistema Penitenciario ponen un tranque en vía pública e impiden paso a CPDH hacia la cárcel Modelo de Nicaragua

La tarde de este miércoles más de 20 custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, formaron una valla humana en la calle de acceso a dicho centro e impidieron que abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) presentaran escritos, solicitando la excarcelación de al menos ocho reos políticos, por el riesgo ante la pandemia del Covid-19.

«Nos detuvieron y dijeron que no podíamos pasar sin dar más explicaciones. Con esta acción están negando el acceso a la justicia a los presos políticos, a la seguridad jurídica y a la salud. Además, violan nuestro derecho de libre circulación. Ellos no son autoridad para obstruir una vía pública, esa calle no le pertenece al sistema», expresó Evert Acevedo, asesor jurídico de la CPDH.

De igual forma no dejaron pasar a familiares de reos políticos que acompañaban a la CPDH a interponer los escritos a favor de sus hijos, esposos y sobrinos. «Estamos impresionados del atropello a nuestras libertades de movilización, de acceso a la justicia y a la salud, porque nos están impidiendo a presentar un simple escrito ante las autoridades penitenciarias a favor de nuestros familiares en medio de esta pandemia mundial», dijo Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete.

La CPDH pide en los escritos la excarcelación, mediante la convivencia familiar, de ocho reos políticos, al director del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, prefecto Julio Guillermo Orozco. El propósito es evitar un posible contagio del Covid-19 dentro de las cárceles insalubres, ya que no se les ha permitido el uso de mascarilla, cloro y alcohol en gel, ante la falta de agua potable, dentro de prisión, han denunciado familiares.

La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo explicó que la solicitud se hace bajo tres argumentos principales: son presos de conciencia, por el peligro que corren ante la pandemia del Coronavirus y bajo el principio de igualdad, pues el gobierno ha liberado a más de 8 mil reos comunes, sin cumplir procedimientos legales.

Muchos de los liberados por el gobierno son condenados por delitos peligrosos y con penas mayores a cinco años, por lo que la CPDH no ve el impedimento para que liberen a todos los reos políticos, que suman menos de 80 presos.

Los reos políticos representados por CPDH y que están pidiendo su excarcelación son Kevin Antonio Zamora Delgado, José Santos Sánchez, Jaime Navarrete, Edwin Hernández, José Ángel González, Osman Marcel Aguilar, Silbaré Prado Gutiérrez y Néstor Montealto Núñez.

Oviedo expresó que el impedimento de presentar los escritos ante las autoridades del SPN será informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una violación más a los derechos humanos y constitucionales de los presos políticos, de organismos de derechos humanos y familiares de reos de conciencia.

Puede interesarle: Sistema penitenciario de Nicaragua no deja ingresar alcohol gel ni mascarillas para reos

Miedo a que no los atiendan ante contagio masivo

«Este pedimento está basado en la Constitución Política, Ley Penitenciaria, y las diferentes peticiones que han realizado organismos internacionales de de derechos humanos de los privados de libertad en medio de la pandemia. Además, no les estamos pidiendo libertad, sino excarcelación mediante convivencia familiar, para evitar posibles contagios y que los procesos continúen, aunque no tengan asidero legal», refirió Oviedo.

Otra de las grandes preocupaciones de la CPDH y familiares de presos políticos es que las autoridades dejen morir a los presos por conciencia, ante un contagio masivo de Covid-19 dentro del sistema.

«No nos sorprendería que no los atiendan medicamente o los dejen de último, cuando ya no haya más que hacer porque así lo han demostrado con su trato inhumano y prácticas de tortura que les han realizado en las cárceles a los presos políticos», dijo la abogada.

Puede Interesarle: «Gracias al comandante por mi libertad». Régimen manipula liberaciones masivas de reos comunes, muchas aprobadas de forma irregular

Desde el 18 de marzo, día en que las autoridades de salud informaron sobre el primer caso positivo de coronavirus, familiares de reos han llevado mascarillas, cloro y alcohol en gel al Sistema y estos los han rechazado e incluso las amenazaron que al reo que le encontraran esos productos los golpearían y los castigarían. Estos productos de limpieza son primordiales para evitar un posible contagio de la mortal enfermedad.