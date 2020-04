El nicaragüense que está a un paso de jugar en la NBA

El 15 de abril del presente año quedará marcado para siempre en la vida del prospecto pinolero Norchad Omier tras oficializar su firma con Arkansas State University, que le ofreció una beca completa en donde estudiará administración de empresas y jugará División 1 de la NCCA (Natinal Collegiate Athletic Association). El sueño el nica es jugar en la NBA.

«No tengo palabras suficientes para expresar lo emociado y agradecido que me siento porque al mismo tiempo estoy haciendo feliz a mis padres y estoy poniendo en alto a mi país», aseguró Norchad, de 18 años de edad, durante la firma emitida por medio de la cuenta de Instagram del entrenador Pilin Álvarez, de Miami Preparatory School.

El pinolero, quien desde agosto del año pasado inició sus estudios con dicha preparatoria, finalizó la temporada con 41 victorias y cinco derrotas y además tuvo promedio de 26.7 puntos por juego y 20.3 rebotes por juego.

«Agradezco de corazón a todas las personas que me han ayudado, a mis padres, familiares, entrenadores, a mis padres, familiares, porque me han dado la fuerza para seguir empujando cada dia más, pero en principio a Dios», agregó Omier, originario de Bluefields.

«Un don especial»

Mike Balado, cubano-americano, es el entrenador de Arkansas State University, y se mostró contento por la firma del caribeño.

«Norchad solo está rascando la superficie de su talento. Solo ha estado jugando baloncesto durante un par de años. Pero tiene un don especial, es un tenaz reboteador. No he visto a un joven perseguir el baloncesto como él desde entonces. Entrené a Montrezl Harrell (Louisville). Norchad tiene un motor extremadamente alto y juega con gran pasión. Trabajar con oponentes y su energía lo convertirá en un jugador único. Estamos encantados de tenerlo durante los próximos cuatro años en el estado de Arkansas», aseguró Balado al sitio astateredwolves.com.

En tanto, el entrenador Álvarez se mostró contento de haber tenido en sus manos a un joven talentoso como Norchad.

«Norchad aportará energía instantánea, dureza, rebotes y anotaciones al equipo de Mike Balado en el estado de Arkansas. Norchad se sintió extremadamente cercano y cómodo con el entrenador Balado durante todo el período de reclutamiento. Norchad será el primer estudiante-atleta nacido en Nicaragua en jugar en la NCAA Nivel de División I y él es un héroe popular en su país. Todo el país estará observando y apoyando el baloncesto del estado de Arkansas en los próximos años. Norchad no consume droga ni fuma, su único vicio es el baloncesto», aseguró Álvarez.

Por su parte, Wesley Savery, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense y quien encabeza un grupo de amigos del baloncesto que ha apoyado a Norchad para mostrar su talento en Estados Unidos aseguró lo siguiente:

«Norchad iniciará sus clases en el mes de agosto. Se espera que Norchad tenga un impacto inmediato, hay cuestiones que afinar, debe haber mucha preparació. Esperamos llegue con el mismo entusiasmo, energía, motivación y que demuestre lo que aprendió que dominó el sistema de preparatorias. Tenemos confianza en el entrenador Balado. Norchad tiene en su corazón y mente la NBA «, finalizó Savery.

Gran mensaje

Tras su firma, Norchad nuevamente alentó a los chavalos a luchar por sus sueños.

«A todos los chavalos les digo que no porque sean de Bluelfields y de Nicaragua no pueden cumplir sus sueños, los sueños si se cumplen si uno trabaja duro», finalizó el prospecto.