La historia de la joven a la que Bad Bunny le ofreció 5 mil dólares por un cuadro que pintó de él

«¡Finalmente terminé mi pintura! ¡Espero que les guste y espero que él lo vea! @sanbenito (cuenta oficial de Bad Bunny en Twitter) ojalá que te guste!». Ese fue el mensaje que Cynthia Coronado publicó en su cuenta de Twitter acompañado con fotografías de ella junto al cuadro que pintó del cantante puertorriqueño de reguetón y trap, Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio.

Finally finished my painting! I hope y’all like and hopefully he gets to see it! @sanbenito ojalá que te guste! ☺️#YHLQMDLG pic.twitter.com/smyi4ovsju — Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 13, 2020

El sueño de esta joven era que su artista favorito viera el cuadro que había elaborado durante una semana. Su sueño se cumplió. Bad Bunny le contestó en la red social que quería el cuadro y que le ofrecía 5 mil dólares por él.

yo lo quiero 🖤 te doy $5,000 por el si? https://t.co/MBLU5VFw8F — 👁 (@sanbenito) April 14, 2020

La joven le respondió que el cuadro era de él, que le avisará para entregárselo o enviárselo. Desde ese momento Cynthia se volvió viral en Twitter al igual que se pintura.



Pero quién es esta joven, qué hace, de dónde es. La Prensa habló con ella y esto es lo que nos contó.

Tiene 22 años. Nació y vive en Houston, Texas, sus padres son mexicanos.

«Tuve la oportunidad de tomar mi primera clase de arte cuando estaba en primer año de secundaria, y desde ese momento pintar ha sido mi pasión», dice. Sin embargo, después de la secundaria buscó un trabajo de tiempo completo para cumplir con sus obligaciones y al mismo tiempo con sus estudios universitarios. La pintura quedó en pausa pues el tiempo entre el trabajo y los estudios la absorbía.

Agrega que con la situación de Covid-19 perdió su trabajo, entonces decidió dedicarle tiempo al arte «que es lo que me gusta». «Ahora con la falta de oportunidades de trabajo he empezado mis planes de negocio. Esperando poder hacer mi sueño realidad», expresa en referencia a la creación de un sitio web para realizar impresiones.

Thank y’all so much for all the support. I couldn’t have done it without y’all’s help and shares! For ones asking.. I am working on prints and they will be coming very very soon! Stay tuned.. website coming later today! 👀 — Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 15, 2020

My website is live for y’all to order prints! I have much more coming very soon! Don’t miss out on the first 150 prints! 🤗 https://t.co/xf6ynw2ExC — Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 16, 2020

Cynthia confiesa que mientras estaba descansado con su hermana miró en las redes sociales las fotos de Bad Bunny.

«Yo admiro a Benito por su personalidad y la seguridad que muestra en todo lo que hace. Esta foto de él es sencilla, pero como artista veo la cantidad de colores, sombras, y detalles finos que se necesitan para capturar esta imagen».

Dice que ha tenido la oportunidad de pintar a varios artistas, pero que ahorita esta enfocada en pintar una colección de artistas latinos, siendo Benito el primero, pues se considera fanática de él, no tiene miedo hacer cosas nuevas y diferentes. «Yo he hecho arte por mucho tiempo y nunca he tenido tanto reconocimiento. Estaré eternamente agradecida con Benito y toda la gente que me está dando su apoyo», manifiesta.

«Que me respondiera en Twitter fue un orgullo muy grande y honestamente nunca pensé que me pasaría algo así. Como puse en el Twitter el cuadro es de él», finaliza esta joven agregando que el cantante aún no le escribe en privado.

Aquí el proceso de dibujarlo y pintarlo, que duró una semana.