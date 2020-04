El cantante, compositor y actor canadiense Michael Bublé está en el ojo del huracán debido a un Instagram Live que realizó junto a su esposa la actriz argentina Luisana Lopilato. Durante la transmisión Bublé tuvo un ademán intenso, que sus seguidores ha interpretado como maltrato hacia Lopilato, quien alcanzó la fama por su papel de Mía Colucci en Rebelde Way.

En el video compartido en las redes sociales ambos comienza a hablar al mismo tiempo, y en eso Michael reacciona, le da un codazo a Luisana, mientras ella solo le dice: «perdón no sabía que..».

Michael Bublé is currently under fire due to a recent IG live in which he forcefully grabbed his wife Luisana Lopilato after she talked over him.

Similar clips from the past have surfaced, and the actress has put out a statement denying the allegations. pic.twitter.com/MGtPJfx42o

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) April 12, 2020