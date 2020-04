Jimmy Fallon, Lady Gaga, Maluma y otros en el programa especial internacional «One World: Together At Home»

Todo está listo para la transmisión internacional del especial “One World: Together At Home”, este sábado 18 de abril, como homenaje y ayuda a los trabajadores de la salud e incluirá experiencias de médicos, enfermeras y familias de todo el mundo que han batallado contra el Covid-19.

Este evento es presentado por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen e impulsado por el apoyo de personas y socios corporativos en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria al Covid-19. Además es organizado en colaboración con la cantante y actriz Lady Gaga.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! 💕 https://t.co/v4owoA8QdM — Lady Gaga (@ladygaga) April 14, 2020

La transmisión de “One World: Together At Home” será presentada por Jimmy Fallon, Stephen Colbert y el elenco de Sesame Street, quienes buscarán ayudar a unificar e inspirar a todas las personas del mundo para que realicen actividades que aumenten la ayuda contra la expansión del coronavirus, según un comunicado de prensa.

El evento será en vivo por las cadenas ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y las redes y plataformas de Bell Media en Canadá. En Nicaragua se podrá ver por E! Entertainment, a las 9.00 p.m.

Grandes famosos reunidos

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder estarán participando del show.

«Mientras homenajeamos y respaldamos los esfuerzos heroicos de los trabajadores de la salud, One World: Together At Home intenta servir como Fuente de unidad y motivación en la lucha global contra el Covid-19. A través de la música, el entretenimiento y el impacto, este elenco en vivo homenajeará a aquellos que arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás», dijo Hugh Evans, co-fundador y CEO de Global Citizen.

One World: Together At Home será también una transmisión digital de varias horas en diversas plataformas internacionales, que incluyen: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube. Este programa especial digital incluirá artistas y presentaciones adicionales, así como historias exclusivas de los héroes de los servicios de salud de todo el mundo.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, dijo que «podremos estar separados físicamente por un tiempo, pero aún podemos unirnos virtualmente para disfrutar de la buena música. El concierto One World: Together At Home es un show poderoso de solidaridad contra una amenaza común».

Por su parte, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, expresó que «no existe un caso más importante para la acción colectiva que nuestra respuesta conjunta al Covid-19: estamos juntos en esto y lo atravesaremos juntos».