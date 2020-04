Reacciones al discurso de Daniel Ortega: «En lugar de hablar de la bomba atómica, debería de pensar que aquí puede explotar una bomba viral»

Después de reaparecer este miércoles, tras 34 días desaparecido de la esfera pública, Daniel Ortega es visto como un presidente que no tiene el mínimo respeto por la ciudadanía nicaragüense, porque en primer lugar no dio explicación sobre esa ausencia, no declaró ninguna medida para evitar el contagio masivo de la pandemia del Covid-19 en Nicaragua y «puso la economía por encima de la salud», según la valoración político opositor y miembro de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann Bernheim.

Tünnermann dijo que nuevamente Ortega volvió a decepcionar con su actitud, porque después de estar ausente tantos días, lo que hizo fue salir a criticar a los países desarrollados, señalarles que tienen sistemas de salud débiles y, en cambio, alabó el sistema de salud de Nicaragua, lo que ha Tünnermann le hace pensar que Ortega «nunca ha visitado un hospital público, donde hay muchas carencias».

«Pareciera que no se ha informado de lo que ha pasado en otros países, de los cuales debería de tomar su experiencia.En lugar de hablar de la bomba atómica, debería de pensar que aquí puede explotar una bomba viral. Si eso sucede, eso va a afectar a miles de nicaragüenses. Y no quiero con eso ser alarmista, pero eso fue lo que sucedió precisamente en los países como Italia, España, donde no se tomaron medidas de prevención, de aislamiento físico, de cierre de fronteras oportunamente», dijo Tünnermann.

Puso la economía por encima de la salud

El político opositor manifestó que en el mundo entero se ha reconocido que lo más importante es la salud de todas las personas por encima de la economía, por eso los organismos internacionales recomiendan aislamiento social, cierre de fronteras, cuarentena nacional, cancelación de clases, pero Ortega dijo «que si se deja de trabajar el país se muerte».

«En realidad, eso revela que pone la economía por encima de la salud, cuando los especialistas han dicho que la salud debe estar por encima de la economía. Y por otro lado, los que conocen de la producción agrícola nicaragüense saben muy bien que existe suficiente producción agrícola, para que el país resista una cuarentena», agregó.

El que tiene que cambiar es Ortega

En su discurso, Ortega dijo que el mundo tiene que cambiar, pero el político opositor y exdiplomático, Mauricio Díaz, aseveró que quien tiene que cambiar este mandatario nicaragüense, principalmente su política de represión contra quienes lo adversan.

Díaz opinó que el discurso de Ortega hace ver que está alejado de la realidad, situado en la época de la guerra fría y consideró que dijo una serie de planteamientos y exigencias «ridículas», como creyéndose que es un líder mundial que tiene incidencia para cambiar la correlación de fuerzas del planeta, porque planteó una «refundación de Naciones Unidas».

«Todo esto fue una cortina de humo para no hablar del problema principal, que es que la nación nicaragüense está siendo sometida a una política irresponsable (frente a la pandemia del Covid-19)», dijo Díaz.

El exdiplomático consideró que con un presidente como Ortega, Nicaragua seguramente es vista con «mucho pesar» por los otros países del mundo, «porque el pueblo nicaragüense está sometido a un dictador que no le tiene la más mínima estima a su propio pueblo».

Díaz además señaló que Ortega no da una explicación sobre su desaparición por 34 días, porque ese es el estilo de los dictadores, que se creen líderes mesiánicos y porque «no le tiene el mínimo respeto por el pueblo».

Discurso «vacío» y «arrogante»

El miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Guillermo Incer Medina, dijo que Ortega ofreció un discurso «vacío», «arrogante» y sin propuestas.

«Uno puede deducir más de lo que no dijo, porque la verdad fue un discurso vacío. De lo que podemos estar claro los nicaragüense, es que el Estado no se está poniendo al frente de esta circunstancia y más bien la política que han adoptado es la del secretismo, la de la incertidumbre y la de la pasividad», dijo Incer Medina.

Ilógico e irresponsable

El Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), encabezado por Vilma Núñez de Escorcia, manifestó en un comunicado que Ortega «se mostró ilógico e irresponsable en su ‘mensaje a los nicaragüenses’.

«No hubo ninguna presentación de estrategia ni referencia concreta para contrarrestar el contagio y la mortandad que podría ocasionar el virus en el país, no aportó nada, por el contrario, reafirmó su táctica de contaminación al afirmar: ‘aquí si se deja de trabajar, el país se muere’, obviando que la única forma de lucha contra la pandemia es el aislamiento social y quedarse en casa», manifestó el Cenidh en el escrito.