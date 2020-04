Kevin Gadea con otra pausa en su carrera, pero su vigor está intacto

A simple viste, Kevin Gadea pareciera un atleta perseguido por la desgracia. Inició a todo meter con Seattle y de pronto vinieron lesiones. Volvió a iniciar desde el principio y lo hizo tan bien, que Tampa se lo llevó para ponerlo en las Grandes Ligas. Y de nuevo, una lesión.

Después de una pausa de tres años, Gadea volvió a insertarse en el beisbol a través de los Yanquis. Y el proceso comenzó tan bien que despegaría en Doble A para recuperar el mejor nivel de sus habilidades y luego dar el salto, pero apareció el coronavirus y lo detuvo todo.

Sin embargo, lejos de estar deprimido, Gadea está entusiasmado. Ha librado tantas batallas y ha tenido que ser tan paciente, que estar vivo, saludable y en forma, le sabe a gloria. Hay alegría en su voz y no ha dejado de trabajar un solo día desde que regresó a nuestro país.

¿Qué tal la experiencia con los Yanquis?

Muy buena. Me gustó bastante. Es la mejor organización en la que he estado. El trato y el ambiente son magníficos. Las atenciones, todo me pareció bien organizado y a los coaches les asignan pocos jugadores de tal manera que la atención es muy directa, muy personal.

¿Y qué impresión creés que les causaste?

Bueno, yo llegué bien y de entrada me indicaron que les gustó lo que vieron. El encargado del picheo me dijo que le gustaba que tenía un propósito claro para cada lanzamiento que hacía y su ubicación. Sigo trabajando en mejorar las millas, algo que sé que va a llegar.

¿Los chequeos médicos, todo bien?

Sí, todo muy bien. Los médicos me revisaron y sí estoy muy saludable. Fui bien tratado, me sentí como en casa y con la ayuda de Dios me veo trabajando con consistencia y avanzando en el sistema. Todo lo que me queda es meter mano y continuar trabajando muy duro.

¿No te aflige esto de la pausa obligada?

Uno quisiera estar jugando e ir avanzando en el proceso, pero hay cosas vos que no podés controlar. Imaginate que, por ejemplo, un día se suspende de pronto el Spring Training (el 13 de marzo) y al día siguiente (el 14) yo estaba programado para lanzarle a bateadores.

¿Y eso no te causa frustración?

No, para nada. Mi mamá me ha dicho siempre que los tiempos de Dios son perfectos, así que lo que me queda es esperar mi momento. Yo no estoy sofocado ni nada y me puse la meta que en dos años o quizá antes, debo estar en las Grandes Ligas, si Dios quiere.

Tuviste en cuarentana, ¿cómo fue eso?

Sí, pasamos 15 días en un hotel que no podíamos salir para nada. Solo abríamos la puerta para recoger la comida que se nos pasaba dejando y luego cerrábamos. Pero cuando ya se dijo que podíamos volver a nuestras casas, me sentí contento y estoy con mi familia.

Detalles de Gadea

Kevin Gadea nació el 6 de diciembre de 1994 en Estelí, vivió su infancia en Matagalpa y ahora reside en Chinandega. Tiene 25 años.

Mide 6’5 pies y pesa 240 libras, fue firmado por Seattle en el 2013 a través de los scouts Bob Engle, Luis Molina y Nemesio Porras.

En su carrera en las Ligas Menores tiene 17-6 y 2.36, con 62 bases y 228 ponches en 225.1 innings lanzados con los Marineros.

En su repertorio hay recta a 94 millas, cambio en el rango de las 80 millas y curva de arco grande en los 70. Además recta cortada.