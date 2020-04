«Sin deporte la vida es aburrida»: así viven los campeones mundiales nicaragüenses la pausa por el coronavirus

Ya es de madrugada y René Alvarado, campeón mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no sabe si saldrá a correr. Tiene dudas porque sigue las recomendaciones de su promotora Golden Boy: evitar la exposición fuera de casa. Era imposible creer que un día el Gemelo no saliera a su sesión de ejercicios de madrugada, el cual iniciaba por correr largos tramos. René se estaba preparando para su primera defensa este mes en Indio, California. Todo se vino abajo.

Semanas atrás cuando el reloj marcaba las 4:30 de la madrugada, la alarma en el celular de Félix «el Gemelo» Alvarado, campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de (FIB), comenzaba a vibrar y luego a sonar. Ahora Félix se ha tomado el entrenamiento con relativa calma. También estaba programado para debutar con Golden Boy tras estampar su firma, pero el Covid-19 atrasó sus planes. El «pequeño» de los Gemelos (pequeño debido a que pelea en un peso menor. Realmente es el mayor, naciendo segundos antes que René) mantiene las corridas matutinas, pero para nada tan estrictas como suelen ser durante su reconcentración de cara a un combate.

«Junto a mi familia hemos tratado de cuidarnos lo más que se pueda. La empresa me dijo que descansara y que bajara el ritmo. He salido salteado de casa y solo algunos días al gimnasio», indica el rey de las 130 libras. René pasa dedicándole el mayor tiempo posible a su esposa Wendy y su hijo pequeño. Ha encontrado en esta pandemia un refugio en el núcleo de su hogar y no ha perdido la cabeza y entrado en desesperación: «Siempre estaba acostumbrado desde antes a ir del gimnasio a mi casa y del corrin a mi casa. Me dedico en pleno al boxeo», agrega.

Félix sale un poco más al gimnasio que René. «Me mantengo corriendo porque eso siempre me ayuda mucho a mantener el ritmo y a despejar la mente», cuenta. El monarca de las 108 libras se caracteriza por su sinceridad: «Estamos aburridos. No hay Champions League, no hay boxeo, no hay nada. La vida sin deporte es aburrida. Esta situación esta fea», Alvarado sonríe. Siempre ha sido más hiperactivo que René desde pequeño.

En relación a su entrenamiento señala: «He tratado de estar a un 50 por ciento entrenando para que cuando vuelva a la normalidad todo de esta epidemia esté bien y podamos acelerar rápidamente para cuando haya fecha de pelear. No tenemos nada ni podemos desgastarnos porque el cuerpo se resiente, uno hace una preparación con objetivo ahorita realmente no lo hay», comenta.

Félix está saliendo muy poco de su casa si se compara como lo hacía antes. Su esposa Clara, su hija Chelsea y su niño Félix Mateo han sido sus sostenes en estas semanas. Se divierte en la piscina inflable, hace las tareas escolares de Chelsea, juega futbol o se ejercita desde el patio. «Tratamos de verlo como vacaciones junto a la familia. En Mayo ya cumplo un año sin pelear, pero gracias a Dios he recibido el apoyo incondicional de mis promotores, principalmente, William Ramírez», concluye el menor, que realmente es mayor.

Este viernes amanecieron ambos con la mala noticia que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, descartó cualquier evento deportivo o conciertos hasta el 2021. «Ojalá que esto pase pronto. A nosotros nos interesa pelear aunque sea sin público porque ahora la televisora es la que manda», señalaron ambos púgiles.