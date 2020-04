Cierre de locura: Real Estelí a evitar ridículo y cuatro equipos por la permanencia

Un cierre inesperado tendrá la Liga Primera. Nadie imaginó que esto sucedería a inicio del Clausura. Se previó todo más sencillo: Real Estelí dominando con lo necesario al resto asegurando el liderato absoluto y la ventaja deportiva en la Liga Concacaf como campeón del Apertura, y amplio favorito para conseguir el doblete al finalizar en la cima del torneo por el juego desempeñado sobre los adversarios más fuertes.

Nada de eso pasó. El Managua FC arrebató el primer lugar en todo —líder de Clausura y tabla general— y es el único con boleto directo a la semifinal. El Estelí ha estado alejado del nivel esperado porque perdió los duelos directos contra los oponentes más fuertes —Managua FC, Diriangén y Ferretti— y este miércoles por la tarde, en la última fecha (18) de la etapa regular, tratará de evitar el ridículo por segundo torneo consecutivo de quedar fuera de la semifinal directa teniendo el mejor plantel de la Liga.

Los cinco duelos se disputarán simultáneo a las 3:00 p.m., porque todos tienen algo en juego, clasificación directa a semifinal, tres por dos puestos a Liguilla y Madriz (36), Jalapa (35), Ocotal (34) y Las Sabanas (34) se juegan la permanencia.

Jalapa vs. Real Estelí

El partido más atractivo de la jornada se jugará en Jalapa. El Real Estelí está forzado a ganar para evitar un escándalo y los locales necesitan el mismo resultado para asegurar la categoría. El Tren del Norte ocupa la segunda plaza del Clausura por tener mejor diferencia de goles —+17 sobre +9— ante Diriangén porque ambos están con 32 puntos. Los jalapeños están octavo posición de la tabla general con 35 unidades, a una de Ocotal y Las Sabanas.

Los estelianos llegan presionados y con máxima tensión. El mejor plantel de la Liga patinó ante los contricantes más fuertes. Solo a los más débiles ha podido dominar pero eso no debe ser de mucho alivio porque en el Apertura 2019 cayó 0-2 en casa ante Jalapa quedando condenado al repechaje por la semifinal. Esa misma historia no se puede repetir porque ahora tiene una plantilla igual o superior, a pesar que en este desafío no contará con los titulares: el argentino Luis Acuña, el colombiano Yhon Mosquera y Henry Maradiaga, más el mexicano Taufic Guarch, quien ha sido suplente y estelar.

El Municipal sorprendió remontando siete puntos de diferencia para mantener la categoría. Su gran desempeño le permitió acceder a la Liguilla, pero lo más difícil será esta tarde. Su gran desventaja es que recupera a su principal figura, Luis Manuel Galeano, y estará en casa. Salvará la categoría.

Diriangén vs. Real Madriz

El Diriangén pasó la primera vuelta en la cima, pero decayó un poco. La esencia está intacta en esta fecha disputa la clasificación directa a semi y el primer lugar de la general al encontrarse a dos puntos del Managua FC. En casa debe hacerse fuerte, a pesar que no contará con los sancionados Kevin González, Tulio López y Danilo Zúñiga, ambos titulares. En cambio, el Madriz llega solo con la ausencia de Álvaro Bermúdez y con la presión de no perder para no depender de nada nadie. Madriz salvará la categoría.

Las Sabanas vs. Juventus

En Somoto se define el descenso. Las Sabanas llega como equipo de Segunda División y todo apunta a que perderá la categoría. Desperdició su gran torneo de Apertura y se encuentra en el sótano con 34 puntos y la peor diferencia de goles todos con -24. El Juventus decepcionó en el certamen por su alarmante irregularidad. Está forzado a ganar para maquillar la campaña clasificando a Liguilla. Lo logrará.

Chinandega FC vs. Ocotal

El Chinandega FC (18 puntos) salvó la categoría y su misión parece cumplida. Tiene chance de llegar a la Liguilla pero no depende de sí mismo porque necesita una derrota de Juventus (20). En cambio Ocotal llega motivo y baja la dirección de Mario Alfaro, quien llegó a salvar el plantel, peleará hasta el final en esa difícil cancha de León por la permanencia.

Duelo de goleo

Managua FC vs. Ferretti: Los dos están clasificados a la siguiente etapa, pero eso no le quita tensión al duelo. Los Leones Azules necesitan asegurar el primer puesto de la tabla general y los ferretistas intentará evitarlo a todo costa por la creciente rivalidad entre ambos.

Además se define el liderato de goleo. El mexicano Fernando Villalpado, del Ferretti, tratará de aumentar su cuenta personal —lleva 10 tantos— y mantener a dos diferencia al español Pablo Gállego, del Managua FC.