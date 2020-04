San Fernando se burla del refuerzo leonés valorado por los Piratas de Pittsburg en 180,000 dólares

Bryan Torres no pasó una agradable semana. El pasado lunes el equipo de Masaya lo tomó como uno de sus refuerzos, sin embargo, el jueves la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) hizo oficial el cambio del lanzador Torres por Iván Marín. En un abrir y cerrar de ojos el joven leonés había quedado fuera del perímetro de los acontecimientos en la segunda vuelta del Campeonato de Primera División. A partir de ahí se desató la polémica sobre si era o no legal la maniobra de Granada, debido a que ellos pensaban tomar a Marín como pelotero foráneo, pero la Comisión decretó negarle a todos los equipos tomar como foráneos a peloteros inscritos por los equipos eliminados en la primea etapa.

Todos pensaron en ese momento que Masaya reculaba por ese motivo la toma de Torres. No obstante, Carlos Reyes comisionado del beisbol explicó: «No hay nada ilegal en el cambio de Granada. Todo lo que no está contemplado en el reglamento se define en la junta de la Comisión y se votó que se hiciera el cambio. El asunto fue el siguiente: Masaya solicitó tomar de refuerzo a Brian Montiel, pero este muchacho pertenece al Bóer y había sido cedido a Madriz en forma de préstamo. Se les dijo que hablaran con el Bóer y el equipo capitalino dijo que no. Según nos explicaron los dirigentes de Masaya en ese momento no tenían claro a quien escoger y tomaron a Bryan Torres, pero luego se arrepintieron. Se les dijo que escribieran una carta y ahí mismo lo hicieron. Por ese motivo dimos lugar al cambio», explicó.

Torres es un muchacho de gran proyección y fue firmado en 2015 por los Piratas de Pittsburg con una valoración de 180,000 dólares. Torres solamente permaneció dos años con la organización. Durante su primer año en República Dominicana tuvo un balance de 4-3 con 2.61 en efectividad , mientras en su segundo año en Estados Unidos desmejoró totalmente a 0-4 con 6.75 en efectividad.