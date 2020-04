Régimen rechaza vuelo de repatriación de Cayman Airways, aduciendo el cierre de fronteras a partir de hoy

Aunque oficialmente el régimen de Daniel Ortega no ha declarado el cierre de fronteras ni bloqueado el ingreso de extranjeros, el Gobierno rechazó un vuelo de repatriación de nicaragüenses desde Islas Caimán que llegaría mañana a Managua, aduciendo que a partir de ahora tiene cerradas sus fronteras por la pandemia.

El 15 de abril, la aerolínea Cayman Airways informó que realizaría vuelos hacia Managua el 18 de abril para repatriar nicaragüenses que están en la isla y están buscando cómo salir de ahí en medio del azote de la pandemia. Sin embargo, hoy el régimen se echó para atrás.

«El Gobierno de las Islas Caimán informó a Cayman Airways que el Gobierno nicaragüense cerró sus fronteras indefinidamente a partir de hoy (17 de abril), y como resultado, los vuelos de repatriación programados para partir de Gran Caimán a Managua este sábado 18 de abril de 2020, han sido cancelados», informó la aerolínea en su sitio web.

Lea además: Nicaragua perderá el 67% de las aerolíneas que conectan con el mundo. Esto pasará con los boletos

En un principio, se esperaba que el vuelo KX3070, saliera de Gran Caimán a las 8:30 a.m. y llegaría al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a las 9:05 a.m.

Un segundo vuelo se estaba planificando para ese mismo día, el cual saldría de la isla a la 1:50 p.m. y llegaría a Managua a las 2:25 p.m, había informado la aerolínea.

«Los agentes de reservas de Cayman Airways están en proceso de contactar a los pasajeros afectados con respecto a la cancelación de los vuelos de repatriación de Managua, y los pasajeros también pueden llamar al 949-2311. Los pasajeros recibirán un reembolso de vuelta a su forma original de pago de sus boletos», dijo la aerolínea.

Hace varios días se había conocido que habían nicaragüenses de la Costa Caribe trabajando en Islas Caimán y que estaban buscando un vuelo para retornar a Nicaragua. Cuando finalmente estos habían encontrado un vuelo, ahora el Gobierno orteguista rechaza el ingreso de estos.

Ortega hasta ahora no ha anunciado ningún plan de apoyo a nicaragüenses varados en el exterior. Desde El Salvador igualmente habían connacionales pidiendo apoyo, pero el régimen no respondió al auxilio, pese a que durante los años de gestión de este Gobierno las remesas han sido fundamentales para reducir pobreza y sostener el crecimiento.

Había fuerte demanda

La aerolínea envió a los afectados por la cancelación del vuelo una notificación que dice:

«Debemos informarle lamentablemente que el gobierno nicaragüense ha cerrado sus fronteras esta mañana y no aceptará el regreso de sus ciudadanos. Esto es increíblemente decepcionante dado el número de personas reservadas en los vuelos de Cayman Airways a Managua mañana.

El Gobierno nicaragüense reconsiderará la apertura de sus fronteras una vez que la crisis mundial haya disminuido. En vista de esto, los vuelos de repatriación se cancelan y tenemos que cancelar su reserva. Se procesará un crédito de vuelta a su forma de pago original».

Lea además: Aeroméxico también se retirará de Nicaragua y Aeropuerto de Managua quedará desolado