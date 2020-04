Muere actor de «Rambo» a los 81 años en Connecticut

Brian Dennehy, actor conocido por su larga carrera en cine, televisión y teatro y que apareció como secundario en filmes como «Rambo», murió a la edad de 81 años, confirmó su agencia de talentos ICM Partners. Falleció de causas naturales en Connecticut el miércoles por la noche.

La noticia también fue confirmada por su hija, la también actriz Elizabeth Dennehy. «Con gran pesar anunciamos que nuestro padre, Brian, falleció anoche por causas naturales, no relacionadas con Covid», tuiteó, definiendo a su padre como el hombre más grande de su vida, «generoso y un padre y abuelo orgulloso y devoto». «Su esposa Jennifer, su familia y muchos amigos lo extrañarán», concluyó.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020

Dennehy coprotagonizó una larga lista de películas populares, incluyendo “First Blood” (como el sheriff local que se enfrenta con Rambo, protagonizado por Sylvester Stallone), el western “Silverado” y el clásico de ciencia ficción “Cocoon”. Interpretó al padre de Chris Farley en la comedia “Tommy Boy” y al entrenador de baloncesto Bobby Knight en una película para televisión.

La actriz Mía Farrow dijo en Twitter que simplemente se siente devastada al saber que el magnífico Brian Dennehy ha muerto. “No hay nadie con quien haya disfrutado trabajar más. Y hay pocos amigos tan valiosos en mi vida. Tomé esta foto entre bastidores cuando estábamos en ‘Love Letters’. Amaba a mi cachorro Bowie”, agregó.

Just devastated to learn that the magnificent Brian Dennehy has died. They is no one i enjoyed working with more. And there are few friends as valued in my life. I took this photo backstage when we were in Love Letters. He loved my pup Bowie. pic.twitter.com/s55Cc37lFy — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 16, 2020

Dennehy actuó en las películas “10” y “FIST”, también tuvo un papel regular en la serie “Dinastía”. Ganó un premio Tony por su papel en “Death of a Salesman”, más tarde interpretando el papel en una producción televisiva de la obra. Recibió otro por “Long Day’s Journey Into Night”. Asimismo ganó un Globo de Oro en 2001 por su interpretación en la adaptación para televisión de «Muerte de un viajante» y estuvo nominado en cinco ocasiones a los Emmy, la última en 2005 por su trabajo en el telefilme «Secretos de confesión».

«Ahora tengo 80 años y soy solo otro actor y eso está bien para mí. He tenido una gran vida… Tengo una bonita casa. No tengo un palacio, una mansión, sino una casa bonita y cómoda. He criado a un grupo de niños y los envié a todos a la escuela, y todos están bien. Todos las personas cercanas a mí están razonablemente sanas y felices. Escucha, eso es todo lo que cualquiera puede esperar en la vida», dijo en una de sus últimas entrevistas en 2018 con el Daily Actor.