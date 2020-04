La OMS hace un llamado a revisar las estadísticas de COVID-19 «lo antes posible»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes (17.04.2020) que muchos países tendrán que revisar las cifras de fallecidos por coronavirus, como lo hizo China.

«Es algo difícil de darse cuenta durante una crisis, identificar todos los casos e identificar todos los muertos» dijo Maria Van Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia de la OMS.

«Podemos esperar que numerosos países se encuentren en una situación similar, en la que tendrán que revisar sus registros y preguntarse: ‘¿los hemos registrado todos?'», añadió.

«Los números pueden cambiar con el tiempo, pero es mejor que se actualicen los datos lo antes posible porque nos ayuda a conocer mejor la situación y a dirigir los esfuerzos colectivos frente a la pandemia», afirmó por su parte el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

Normalmente, el recuento de fallecidos se ve dificultado por diferentes factores como el exceso de trabajo del personal sanitario, que da prioridad a los enfermos, el aislamiento de los pacientes en sus casas o los procesos burocráticos.

China notificó la muerte por COVID-19 de 1.290 personas más en Wuhan -la cuna de la pandemia-, víctimas que fallecieron en sus casas, según las autoridades. El número total de víctimas mortales es ahora de 4.632.

Según Maria van Kerkhove, para su nuevo balance, China utilizó datos de pompas fúnebres, hospitales, laboratorios, centros de detención, clínicas y residencias de ancianos.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Pekín de subestimar el balance de víctimas en el país oriental: «China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!», tuiteó el mandatario estadounidense.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020