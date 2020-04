A un mes de que se confirmara el primer caso de coronavirus (Covid-19) en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega mantiene limitadas sus acciones de lucha contra la pandemia, y sigue apostando por el turismo y la “normalidad” del país.

Desde el 18 de marzo hasta la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) ha informado de nueve casos confirmados, de los cuales seis se han recuperados (tres de ellos desaparecieron del reporte), dos se mantienen activos y uno ha fallecido. Actualmente hay 12 personas bajo vigilancia. En cuanto al total de casos sospechosos, según la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, al menos 38 personas han sido atendidas.

Pero aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la situación del Covid-19 en Latinomérica se intensificará en las próximas semanas, Nicaragua es el único país de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que solo ha implementado dos de las siete medidas sanitarias recomendadas por el organismo: control epidemiológico en puntos fronterizos y contar un protocolo de vigilancia, mismo que el régimen ha incumplido.

Lea además: Cinco puntos que el régimen incumple de su propio protocolo sobre el Covid-19

Sin embargo, ha ignorado las medidas de suspender clases, establecer cuarentena a nacionales y extranjeros, restringir manifestaciones públicas y aglomeraciones de personas, restringir los vuelos provenientes de países con alto contagio y prohibir el ingreso de extranjeros al país.

Hospitales privados toman medidas

Se conoció extraoficialmente que los hospitales privados están tomando medidas de prevención ante la falta de acción del régimen y la amenaza de un brote en la región. Por ejemplo, en el Hospital Monte España trabaja en modificar la atención de las consultas, principalmente para aquellos pacientes con enfermedades respiratorias, además de capacitar al personal y contar con equipos de protección.

Puede interesarle: ¿Por qué Daniel Ortega decretó emergencia sanitaria con la pandemia del H1N1 y se niega a hacerlo por el Covid-19?

En tanto en el Hospital Sumédico están posponiendo las fechas de cirugía hasta nuevo aviso. Una paciente afirmó que las autoridades de dicho hospital le cambiaron la fecha de operación, para luego informarle que le avisarán de la nueva cita. Asimismo, los acompañantes de los pacientes que no estén graves, no podrán ingresar al hospital.

El sector privado ha tomado la iniciativa de emplear sus propias medidas de prevención ante la falta de abordaje del régimen.

Sistema de salud “potente”

Mientras el dictador Ortega refirió en su aparición de este miércoles que el coronavirus es “una señal de Dios”, el Minsa alaba de “potente” su modelo de salud familiar y comunitario. Pero hasta ahora, solo se conoce que han trabajado en la visita casa a casa y de disponer una línea directa.

Murillo señaló este viernes más de tres millones de visitas casa a casa. En estas, las brigadas explican el procedimiento del lavado de mano, al mismo tiempo que reparten un brochure sobre esta medida. No obstante, especialistas en salud han advertido de la irresponsabilidad del gobierno para con los trabajadores de la salud, puestos que el personal ni siquiera utilizan mascarilla, lo que eleva el riesgo de un posible contagio entre los ciudadanos.

Lea también: Protocolos para entrar y salir de casa para disminuir el contagio en tu familia La ministra de salud, Martha Reyes, junto a Carlos Saenz, secretario general del Minsa, son los encargados de leer cada mañana el reporte del coronavirus. Los medios oficialistas no tienen derecho a realizar preguntas. LA PRENSA/Tomado del 19 Digital

El propósito del Minsa al contar con una línea directa es para brindar información a los ciudadanos y dar una atención “especializada”. Pero, especialistas en salud destacaron la importancia de que se brinde una información fehaciente y tener personal capacitado para que la propuesta sea beneficiosa a la población.

A diferencia de los otros sistema de salud de los demás países, el Minsa no brinda detalles de los casos confirmados, no cuenta con cobertura especial en su portal web ni publica los datos del Covid-19 en su boletín epidemiológico, por el contrario, da un reporte confuso.

Línea de tiempo de los casos:

El 18 de marzo se registró el primer caso de coronavirus. Era un hombre de 40 años de edad, que contrajo el virus en Panamá. «Se trata de un hermano de 40 años que viajó a Panamá entre el 13 y 14 de este mes, y que regresó a nuestro país el 15, es decir el domingo, vía aérea», refirió ese día Murillo. Este fue dado de alta.

El 20 de marzo se anunció el segundo caso de Covid-19. Se trató de un nicaragüense que llegó al país el 16 de marzo procedente de Colombia, y que fue considerado un paciente de alto riesgo por su historial clínico, que incluía hipertensión y diabetes. Murió el 26 de marzo, y hasta ahora es el primer fallecido que se registra en el país.

El 27 de marzo se reportó dos nuevos casos (el tercero y cuarto). Un hombre de 70 años y una mujer de 52, que fue dada de alta. Ambos llegaron al país procedentes de Estados Unidos. Ese día, Murillo afirmó que la salud del varón era de «alto riesgo por su edad y otros padecimientos».

El quinto caso de Covid-19 fue informado por el Minsa el pasado martes 31 de marzo. La información del Minsa indica que se trata de un hombre de 76 años, «con múltiples afectaciones crónicas». Él llegó al país procedente de Estados Unidos el 20 de marzo y el 22 inició con los síntomas. Aunque no se informó que fue dada de alta, este ya no aparece en los reportes.

El sexto caso fue informado por el Minsa el pasado 5 de abril. “Un ciudadano varón de 33 años de edad, que se encuentra delicado, pero estable. Se trata de otro caso importado”, se limitó a decir Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque no se informó que fue dada de alta, este ya no aparece en los reportes.

Séptimo caso se trata de una mujer de 39 años de edad, «que se encuentra delicada» pero «estable». El Minsa dijo que «también es importado», aunque no se especificó el país desde donde ingresó a Nicaragua. Aunque no se informó que fue dada de alta, este ya no aparece en los reportes.

10 de abril se reporta el octavo caso: un hombre 64 años de edad, «contacto de un caso importado». Se trata del primer caso de coronavirus “no importado”, es decir que es de alguien que no ha viajado y se contagió por medio de un contacto con uno de los casos positivos registrados en Nicaragua, según la terminología de la OMS. Este se mantiene activo.

Noveno caso se conoció el 11 de abril. Es un señor de 59 años de edad. Se mantiene activo.