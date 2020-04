Ejército de Nicaragua explica su rol en operativo contra el cartel de Los Soles, al que vinculan a Nicolás Maduro

El Ejército de Nicaragua confirmó su participación en el más grande operativo internacional contra el narcotráfico, donde el objetivo central es el cartel de Los Soles, al que los estadounidenses vinculan al dictador venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, los militares mantienen que no hay presencia de carteles del narcotráfico en Nicaragua.

A consultas de LA PRENSA, el vocero de la institución militar, coronel Álvaro Rivas, explicó que el involucramiento en la operación Orion es desde el 2018, que se refuerza en 2020, como lo anunciaron Colombia y Estados Unidos (EE.UU.), países que lideran la coalición internacional contra el narcotráfico.

«La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua participa en la Operación Orión desde el año 2018 con sus fuerzas y medios en el Mar Caribe y el Océano Pacífico de la República de Nicaragua. Nosotros, actuamos en nuestras aguas jurisdiccionales en el marco de las leyes y el respeto de la soberanía de cada Estado. Actualmente, participamos en la Operación Orión V», indicó el coronel Rivas.

La quinta fase de la «Campaña naval internacional de lucha contra el narcotráfico Orión» inició el pasado 8 de abril, liderada por el Comando Sur de los EE.UU. y la Armada de Colombia, junto a otras 23 naciones de América y Europa, con 51 instituciones y agencias nacionales e internacionales.

El objetivo principal es el cartel de los Soles, que según la imputación de los norteamericanos, el líder sería el dictador Maduro junto a otras 14 personas entre funcionarios venezolanos, entre estos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señalados de traficar droga hacia EE.UU. Hay una recompensa de 15 millones de dólares por información que faciliten el arresto de Maduro.

El jefe de Relaciones Públicas del Ejército refirió que la operación busca «evitar el traslado y trasiego de droga en el mar». En tal sentido, la Fuerza Naval nicaragüense «mantiene intercambio de información de inteligencia con las fuerzas navales» de los países que participan en Orión V».

«Es importante destacar, que en la lucha contra el narcotráfico, desarrollamos altos niveles de cooperación, junto a los Estados Unidos, Colombia y demás países que participan», aseguró el alto mando militar.

Líneas de vigilancia, patrullajes y control de embarcaciones es parte de las actividades de la Fuerza Naval del país en estos operativos, «que han dado como resultado la captura de droga y narcotraficantes, lo que ha conllevado a que los narcotraficantes se alejen de nuestros litorales», según el vocero de los militares.

Insisten en que no hay carteles en el país

¿Qué información maneja el Ejército de Nicaragua sobre la presencia del Cartel de los Soles en Nicaragua?,consultó LA PRENSA, sin embargo no hubo una respuesta directa. El coronel Rivas de forma general se limitó a reiterar «que en Nicaragua, producto al exitoso resultado de la estrategia de Estado ‘Muro de Contención’, no tenemos carteles del narcotráfico y del crimen organizado, no existen pistas clandestinas para recepcionar drogas, no somos país bodega del narcotráfico y no permitimos la incursión de maras y terroristas a nuestro territorio. Por tal razón, Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región», insistió Rivas.

Estrategia para mejorar imagen con EE.UU.

Para analistas en temas de seguridad, la participación del Ejército de Nicaragua en el operativo internacional donde el objetivo principal es el Cartel de los Soles, al que se le vincula al dictador Maduro, sería una decisión enfocada en mejorar las relaciones con el gobierno de los EE.UU., la que, según los consultados, se ha afectado por los crímenes de lesa humanidad cometido por la dictadura orteguista contra las protestas ciudadanas desde abril del 2018.

Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad y el analista político, Óscar René Vargas, encuentran en que el Ejército nicaragüense busca elevar su imagen política con los EE.UU.

«Frente a las menciones del gobierno de Estados Unidos respecto a la participación de Venezuela en operaciones de narcotráfico y el posible vínculo de Nicaragua, la participación del Ejército en este operativo definitivamente es un intento por mantener o mejorar las relaciones con Estados Unidos», afirmó Cuadra.

La coalición la integran e instituciones de Colombia, Bélgica, Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana.

Marcar distancia con Maduro y compañía

Vargas refirió que el Ejército participa en la operación «Orion V» para tomar distancia de la acusación a los altos mandos venezolanos y al gobierno Maduro sobre el tema del narcotráfico», que les hace el gobierno estadounidense.

«Sigo pensando que el Ejército trata de mantenerse limpio de cara a los norteamericanos. También implicaría que toma distancia del régimen Ortega-Murillo que no ha dicho nada», sobre los señalamientos de los EE.UU., de que el Cartel de los Soles utiliza Nicaragua como puente para trasladar la droga, refirió Vargas.

Existen buenas relaciones entre los militares de Nicaragua y Venezuela, lo que se evidenció en la toma de posesión al frente del Ejército nicaragüense, por un tercer período consecutivo, del general Julio César Avilés, el pasado 21 de febrero.

En el acto participaron el general en jefe, Jesús Rafael Suárez, jefe del Estado Mayor de la Presidencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en representación del dictador Maduro. También el mayor general, Jesús Mantilla y el mayor general, Jesús María Mantilla Olivera, segundo comandante del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Los altos mandos del Ejército se han alineado en respaldo al dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo en su versión de que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado, aunque han negado la participación del Ejército en los ataques armados contra civiles que dejaron, al menos, 328 asesinatos y miles de heridos en la represión.

La alianza Ejército y Ortega se refrendó al mantenerse por cinco años más como comandante en jefe, al general, quien permanecerá en el cargo 15 años de forma consecutiva.

La especialista Cuadra señaló que en «otras épocas» ha sido buena la colaboración entre los ejércitos de Nicaragua con el de EE.UU., centradas en las operaciones contra el narcotráfico. «Pero esas relaciones habían bajado de nivel desde el 2018» por la crisis sociopolítica causada por la represión de la dictadura orteguista a la población, dijo.

«Especialmente, cuando de por medio hay un riesgo importante de que miembros del Ejército de ser sancionados por Estados Unidos. Ese temor es evidente y se puede ver en la forma expedita con la que el Ejército ha respondido en los últimos meses a denuncias y señalamientos públicos sobre violaciones a derechos humanos», consideró la especialista Cuadra.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha sancionado a 19 altos funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta Murillo, al hacerlos responsables de la represión al pueblo, corrupción y lavado de dinero a través de cinco empresas vinculadas a la familia presidencia. La Policía es la única institución sancionada.

¿Habría un costo político en la relación de Ortega y Maduro al participar el Ejército en la operación internacional contra el cartel de Los Soles?

«Probablemente signifique un distanciamiento», cree la especialista Cuadra. Aunque para ella «la cercanía entre Ortega y Maduro no es de la misma naturaleza que la del Ejército. Entre los dictadores es conveniencia política, mientras que para Cuadra, «el Ejército es un aparato que ha manejado una cierta autonomía» de esa relación.

El sociólogo Vargas también identifica señales de que los altos mandos militares juegan según le convenga para sobrevivir como institución en un escenario posterior a la crisis sociopolítica, donde no esté Ortega y Murillo.

«En ese escenario, ellos se están candidateando a ser la alternativa más viable en una caída del régimen. Siempre he pensado que cualquier salida en frío en Nicaragua tiene que tener el aval del Ejército, o (que) el Ejército empuje hacia una salida al suave. Me parece que ellos comienzan a jugar una política con cierta independencia de las directrices de Ortega-Murillo. Es una política de sobrevivencia de la institución militar», señaló Vargas.

En ese escenario mantener las relaciones con la dictadura de Venezuela igual comenzó a verse de riesgo para la sobrevivencia del Ejército, lo que explicaría su participación en el operativo contra el cartel de Los Soles.

«Tienen conciencia que Venezuela y el régimen Maduro es perjudicial para sus intereses como institución. Por lo tanto, comienzan a tomar distancia de Maduro y a coquetear con los norteamericanos para conservarse como una institución que se preserve después de la caída de Ortega-Murillo. En su radar existe la posibilidad de ese escenario», refirió Vargas.

Ahora es cuando tienen capacidad, dice Cajina

La lectura del especialista en temas de seguridad, Roberto Cajina es que el involucramiento del Ejército nica en un operativo tan grande contra el narcotráfico, respondería a que es ahora cuando tienen capacidad al contar con el equipamiento militar necesario.

Cajina señaló que las relaciones entre los militares de Nicaragua y el Comando Sur de los EE.UU. empezaron a fortalecerse tras el paso del huracán Mitch (1998), donde los daños causados al país propició la colaboración en las labores de asistencia humanitaria.

«A partir de ese momento las relaciones militar-militar comenzaron a normalizarse al punto que desde hace un tiempo las relaciones entre el Ejército de Nicaragua y el Comando Sur pueden calificarse de muy buenas, a diferencia de las que hay entre el gobierno de Daniel Ortega con la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Estado», señaló Cajina.

En ese contexto de relaciones distintas es que Cajina comprende la participación de la Fuerza Naval nicaragüense en la «Campaña Naval Internacional de Lucha contra el Narcotráfico Orión 5».

«Es importante señalar que es la primera vez que Nicaragua participa en una campaña marítima contra el narcotráfico de esa envergadura y esto solo es posible porque desde mediados de 2019 la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cuenta con dos patrulleros (corbetas) de la clase Stan Patrol 4207, modificados y modernizados en los astilleros DAMEN de Holanda, que tienen capacidades de navegación, maniobra y gran autonomía para hacerse a la mar, además de contar con el equipo militar necesario», dijo Cajina.