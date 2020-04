Fin del drama: ¿Quiénes van a semifinales? ¿Qué equipos están en Liguilla? y ¿Quién le dice adiós a la Primera División?

El drama terminó evaporado cuando el árbitro pitó el final de cada uno de los encuentros disputados de la mera simultanea. El Real Estelí ganaba 1-2 en Jalapa y a pesar que tenía el marcador a su favor no era dueño del juego. En Diriamba, el Diriangén remontó 3-1 a Madriz y no dejaban de preguntar sobre el resultado de los norteños. El empate o derrota del Estelí significaba el avance automático a semifinales de los dirigidos por Flavio Da Silva. No ocurrió, la incorporación de Luis Manuel Galeano, estrella jalapeña, no fue suficiente al minuto 80. El Jalapa tuvo más disparos (12-9), más ocasiones de gol (6-3), recibió más faltas (19-8), pero solo marcó un gol: la zurda de Gabriel Coelho, sin ángulo en la segunda parte. Estelí se adueñó del segundo boleto a semifinales, Diriangén fue enviado a la Liguilla y Jalapa irá a repechaje buscando salvar la categoría.

Estelí reflejó todas sus caras: efectividad cuando ejerció presión, así marcó el primero con tiro libre de Luis Alfredo López (23’), quién encontró solo a Richard Rodríguez para abrir el marcador de cabeza. Regresó Estelí en la segunda parte con una individualidad de Brandon Ayerdis (59’) de derecha y larga distancia. Tragando saliva al final tras el descuento del Jalapa, el Tren del Norte supo resistir en la última jornada ¿Quién diría que Estelí sufriría por su pase directo a semifinales cuando al inicio presentaron a un equipo para darles el campeonato sin jugar un solo encuentro?

Te puede interesar: San Fernando se burla del refuerzo leonés valorado por los Piratas de Pittsburg en 180,000 dólares

A Diriangén no le bastó remontar y ganar con autoridad. El Real Madriz aprovechó un error del arquero diriambino Ronaldo Espinoza al no poder controlar un pase de su compañero. Ulises Pozo se encargó de convertir la pifia en pesadilla. Sin embargo, apareció Bernardo Laureiro para comandar el giro del marcador. Primero al 34’ con un disparo de más de 30 metros que hizo vibrar el travesaño dejando el remate en bandeja a Álvaro Hernández y luego al 43’ con un centro magistral para que Hernández peinara para desviarlo. Y el último se encargó de marcarlo Luis Coronel al 87’.

La Sabana empató 1-1 contra el Juventus y aseguró su boleto a Segunda División. La victoria 3-2 de Ocotal sobre Chinandega le dio vida en Primera División. El Managua venció 1-0 al Walter Ferretti y se posicionó como el mejor equipo del Torneo Clausura.