Entrenadora, jugadora de baloncesto, madre de familia y Licenciada en Comunicación, así es Katia Contreras

En Nicaragua son pocas las entrenadoras de baloncesto, pero una nueva camada está surgiendo, como es el caso de Katia del Carmen Contreras Rojas, quien además de ser entrenadora es seleccionada nacional, madre de familia y emprendedora.

La pasión del baloncesto se encendió cuando Katia tenía apenas 13 años de edad, inspirada en su tía Fátima, quien para entonces integraba al equipo Unival.

«A medida que miraba los entrenamientos me fui enamorando sin pensar que iba a ser un deporte que entregaría mi vida y que iba a lograr tanto con él», explica con emoción Katia, de 31 años de edad.

Como toda chavala, Katia jugó otros deportes, como el voleibol y softbol, pero asegura que ninguno superó su pasión por el deporte de los aros.

Desde el 2014, Katia es entrenadora, y se le ha visto compartir conocimientos a atletas de diversas edades, tanto mujeres como varones. La oportunidad llegó mientras integraba el equipo Leonas de Managua.

«Mientras participaba como jugadora del equipo Leonas el cual dirigía Jelmun Estrada fue gracias a él que llegué a la Academia Alcaldía de Managua a inicios del 2014, necesitaba el trabajo y no dudé (en aceptar) la oportunidad que se me fue dada, pensé en que haría lo que me gusta y aportaría un poco de conocimiento al femenino ya que fui ubicada en un grupo de niñas que tenía la academia», agregó la entrenadora.

En los Juegos Centroamericanos realizados en el 2017 en Nicaragua, a Katia se le vio correr en las canchas del Polideportivo Alexis Argüello, con la Selección Nacional de Baloncesto, la que aún desea integrar por muchos años más.

«Así es, tuve el honor de representar a mi país y lo mejor que fue aquí en Nicaragua donde está mi gente. Espero que si pueda volver a representar al país en los Juegos próximos, creo que aún puedo aportar un poco al equipo como atleta y estoy dispuesta a dar todo por ese cupo, a ganarme esa camisa», confiesa la madre de familia nacida en Managua.

Muchas lecciones

Ser entrenadora y jugadora es un caos pasional a la hora de estar en la cancha y Katia sabe que debe asimilarlo y manejarlo.

«Sin duda ser entrenadora es más difícil, ya que mi adrenalina sube tanto que deseo estar en la cancha en ese momento de dirigir», expresa la profesora Katia, como cariñosamente le llaman los atletas.

La experiencia de ser entrenadora ha sido de gran valor para Katia, pues la ha llenado de grandes sensaciones y le ha dejado muchas lecciones.

«Me ha gustado mucho mi trabajo, muchas niñas no sólo me ven como entrenadora sino también como amiga y lo más bonito es que hasta los padres de ellas mismas me dan su confianza, no sólo con el femenino también con el masculino ya que entrenó a ambas ramas hoy en día. Creo que lo más duro es cuando llega el momento que ellos se acercan y me empiezan a hablar ya como amiga pidiéndome consejos o simplemente cuando se desahogan, me considero una persona muy sensible y he escuchado cada situación que es duro, me entristece porque son adolescentes que he conocido y muchos que he visto crecer y pues les he tomado mucho cariño al igual que ellos a mí», reflexiona la entrenadora, quien actualmente juega con el equipo Leonas en el Torneo Nacional de Baloncesto Luisa Amanda Espinoza In Memoriam.

Katia vive eternamente agradecida con el baloncesto, pues gracias a esa «pelotita» le ha permitido también estudiar.

«Podría asegurar que la experiencia de ser jugadora ha sido muy satisfactoria, me encanta esta disciplina y la he aprovechado, gracias al baloncesto obtuve una beca universitaria y al apoyo de mi entrenador en ese entonces el profesor Luis Callejas, gracias a él pude ser beneficiada con la beca universitaria», dijo la capitalina nacida el 2 de abril de 1989.

Retos exigentes

Desde el 2018, Katia ha tenido retos exigentes que no solamente han puesto a prueba sus conocimientos, sino que se le ha dado una oportunidad para crecer más en el baloncesto.

«En el 2018 se me dio la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico del equipo Leones de la comuna capitalina, me gusta se como esta trabajando, se le está dando oportunidad a las mujeres, ahorita soy asistente del profesor Luis Morales; siempre con el club Leones, aprendiendo poco a poco, ya estas son ligas profesionales, la cual cuenta con jugadores renombrados a nivel nacional», contó emocionada Katia.

El talento de Katia la ha llevado a rozarse con jugadores y entrenadores nacionales e internacionales, que la han llevado a mejorar cada dia.

«Realmente nunca pensé vivir todo esto, jamás pensé estar de la otra cara de la moneda, siempre me vi en la cancha como atleta, pero honestamente me gusta compartir un poco de lo que sé», dice Contreras, quien tiene cuatro hermanos y todos están enamorados del baloncesto.

El año pasado y a inicios del 2020, Katia tuvo la oportunidad de aprender del entrenador puertorriqueño David Rosario, quien dirigió a Real Estelí, que quedó a la orilla de la Basketball Champions League de Las Américas, que tuvo varios juegos por vez primera en Nicaragua.

«Eso es una oportunidad que cuando se presenta debes aprovecharla al máximo, más cuando es un entrenador con una trayectoria como la del profesor David Rosario. El es una gran entrenador y una gran persona, aprendí mucho y espero seguir trabajando con él», señaló Contreras, quien fue parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Baloncesto Sub-14 Maculina en el Campeonato Centroamericano de Baloncesto Femenino y Masculino realizado el año pasado en Nicaragua.

Sus metas

Katia asegura que ya ha cumplido muchas metas en la vida, como ser parte de la Selección Nacional Mayor desde el 2006 y haber coronado una carrera universitaria, pero aún tiene otros sueños.

«Mi meta como atleta fue cumplido al formar parte de la selección mayor en el 2006. Y lo que más cuesta es mantenerse en la selección mayor lo cual lo he logrado hasta el 2017, veremos que pasa en los juegos próximos. Y como entrenadora mi meta es que el dia de mañana los niños digan que yo les enseñé el baloncesto, pero también disciplina y respeto», relató Contreras, quien es Licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas.

Katia, quien también tiene estudios de computación e inglés, asegura que combinar su profesión deportiva con su rol de madre es una tarea de grandes proporciones.

«Fue una hija planificada y ahora es pesado por mi trabajo, ella me dice que la dejo mucho tiempo sola que mucho trabajo, tengo el apoyo de mi mamá y mi hermana quienes cuidan de ella cuando estoy fuera de casa, pero ella siempre me extraña», manifiesta Katia, quien en sus ratos libres le gusta disfrutar de su hija y de vez en cuando se da una «escapadita» para salir.

Katia tiene solo una hija, aún está pequeña. Katia quisiera su hija siguiera sus pasos en el baloncesto, pero asegura respetará lo que ella decida y la apoyará.

«Desde un principio dije que respetaría la disciplina que ella decidiera, desde pequeña dijo que el baloncesto no le gustaba, ama la natación, el ballet y ahora siente curiosidad por las artes marciales. Veremos que pasa en un futuro con ella, pienso apoyarla todo lo que pueda para que se someta a un deporte», compartió Contreras.

Además de Katia también se les ve entrenando baloncesto a Lais Mago, Ileana Guerrero, Esperanza Orozco, Julia Lindo, Ivania Arcia, Cecilia Martinez y Anaytee Gallardo.

Para ver más mujeres en la cancha, Katia asegura que «Ya se dio el primer paso que las mujeres tienen derechos y pueden formar atletas, solo falta que los demás equipos den la oportunidad a las entrenadoras para que vayan agarrando experiencia».

Katia desea ser entrenadora Fiba, pero también tiene otras metas personales las cuales no tienen nada que ver con el baloncesto.

«Me gustaría y es un sueño para mi emprender un negocio propio el cual involucre a mis padres, mi hermana y en un futuro a mi hija», expresó Contreras.

Katia finalizó diciendo que el baloncesto «Ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, siento que he aprovechado cada oportunidad que se me ha brindado y hasta el día de hoy sigue dando frutos, no me arrepiento de haber elegido esta disciplina».