Gobierno de las Islas Caimán ayudará a los nicaragüenses que se quedaron varados tras el supuesto cierre de fronteras de Nicaragua

Los 160 nicaragüenses que se encuentran varados en las Islas Caimán recibirán una ayuda de parte del gobierno de ese territorio, luego que el régimen de Daniel Ortega rechazó dos vuelos de repatriación -programados para este sábado- aduciendo el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus.

El gobierno de la isla caribeña ha solicitado a los nicaragüenses informar en qué situación se encuentra para así valorar cada caso.

“Las Islas Caimán entiende que muchas personas que reservaron para viajar en los vuelos de repatriación ahora se encuentren atrapadas en la isla sin alojamiento, ni fondos. Esas personas pueden comunicarse con los siguientes contactos: titulares con permisos de trabajo, llame al 244-8000 y residentes llamen al 946-0024”.

El 15 de abril, la aerolínea Cayman Airways informó que realizaría dos vuelos hacia Managua el 18 de abril para repatriar nicaragüenses que están en la isla y están buscando cómo salir de ahí en medio del azote de la pandemia.

En un principio, se esperaba que el vuelo KX3070, saliera de Gran Caimán a las 8:30 a.m. y llegaría al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a las 9:05 a.m.

Un segundo vuelo se estaba planificando para ese mismo día, el cual saldría de la isla a la 1:50 p.m. y llegaría a Managua a las 2:25 p.m, había informado la aerolínea.

“El gobierno de Caimán dará información hasta el lunes, pero se comprometieron en ayudar a los afectados, se les dio un número de teléfono para que cada uno expongan su caso y así ver de qué manera se les ayuda”, dijo Marjorie Alvarado, nicaragüense, residente de las Islas Caimán.

Alvarado declaró que por el momento se conoce que el gobierno les dará un bono de alimentación a los afectados, que se encuentran desempleados, debido a la crisis sanitaria que ha generado el Covid-19.

¿Cuándo Nicaragua abrirá sus fronteras?

A través de un comunicado Cayman Airways dijo que desconocía sobre el cierre de fronteras de Nicaragua. “La decisión de cerrar sus fronteras se tomó días después de que Nicaragua aprobara los vuelos de repatriación desde Gran Caimán”, expuso la aerolínea.

Pero además, según el gobierno de Caimán, las autoridades nicaragüenses les informaron que considerarán reabrir sus fronteras una vez que la crisis global de Covid-19 haya disminuido. Aunque se conoce que el régimen de Daniel Ortega no ha declarado el cierre de fronteras, ni ha bloqueado el ingreso de extranjeros.

