El avance de la enfermedad Covid-19 no se detiene. Tanto los muertos como los contagiados aumentan a diario. Estados Unidos se mantiene como el epicentro de la pandemia, con el estado de Nueva York liderando el brote. Para América Latina, la Organización Panamericana de la Salud ha afirmado que lo peor aún está por llegar.

13 países instan a la cooperación global para mitigar impacto económico. Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña, Indonesia, Italia, Francia, Marruecos, México, Perú, Singapur y Turquía firmaron un comunicado donde aseguran que «es vital que trabajemos juntos». El grupo se comprometió a “colaborar con todos los países para coordinar en salud pública, viajes, comercio y medidas económicas y financieras para minimizar los trastornos y recuperarnos con mayor fuerza”.

Los países destacaron la necesidad de mantener “lazos de transporte por aire, tierra y mar” para garantizar la circulación de equipos médicos y otros bienes y el regreso a casa de los viajeros.

Nueva York registra 540 muertos en 24 horas. El estado más afectado de los Estados Unidos sigue sumando cientos de muertos cada día. Con la nueva cifra, el total de fallecidos subió a 13,362.

Remember: We still have about 2,000 new COVID hospitalizations daily.

And we lost 540 New Yorkers yesterday.

That is a soul-crushing loss.

When you feel tired of social distancing, think of those we lost. That’s what’s at stake here.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020