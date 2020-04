Policía orteguista secuestra al menos a cuatro miembros de una familia por mostrar globos azul y blanco en Juigalpa, Chontales

Al menos cuatro miembros de una familia fueron secuestrados la tarde de este domingo por agentes de la Policía orteguista en una comunidad de Juigalpa, en Chontales, después de que estos realizaran un piquete express y regaran globos y papelillos azul y blanco en rechazo al régimen de Daniel Ortega.

Así lo denunció Andrés Marenco, miembro de la familia, a través de su cuenta de Facebook. «La Policía secuestra a toda mi familia: abuela Alejandra Vilma Calero Baez, de 74 años, nuevamente a mi papá

Hector Andes Marenco Calero y mi hermana Ixpcelth Marenco», escribió el joven.

Por su parte, una joven miembro de la familia Marenco a través de una transmisión en vivo en Facebook, culpó a la Policía de irrumpir violentamente en la vivienda, saquear la vivienda, golpear a sus familiares y posteriormente secuestrarlos.

Lea además: Pruebas para coronavirus donadas por el BCIE no están completas para usarse

«Así dejaron los policías el día de hoy entraron diciendo que mi familia era ladrona solo por mostrar unos globos que no le hacían nada. Vinieron a sacar cosas, se llevaron a mi abuela, a mi papá, a mi hermana que tiene dos hijos», denunció la joven visiblemente nerviosa.

La joven cuenta que logró escapar de ser apresada por la Policía gracias a la ayuda de una conocida que logró sacarla del lugar. «A mí me golpearon, me halaron el pelo, me iban a llevar presa pero una señora, me ayudó a sacarme de ellos (policías) que me estaban arrastrando», cuenta la joven.

Lea también: Comité Científico Multidisciplinario estrena sitio web con información sobre el coronavirus en Nicaragua

«Me quedé sola con mis dos sobrinos y me dejaron la casa así», lamenta la joven, mientras muestra las sillas tiradas y otros enceres destruidos que dejó la Policía dentro de la vivienda.