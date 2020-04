Gallo Estrada amenaza a Chocolatito: «He tenido tres derrotas en mi carrera y he vengado dos de ellas»

Los pesos pequeños aguardan la pelea más esperada de los últimos ocho años: Román “Chocolatito” González ante el mexicano Francisco “Gallo” Estrada. En 2012 se enfrentaron por primera vez y el polémico resultado a favor del nicaragüense dejó abierta la puerta para un próximo enfrentamiento que no se dio por diferentes razones. Ahora las circunstancias cambiaron y todo apunta a que a corto plazo se enfrentarán en combate de grandes expectativas.

“He tenido tres derrotas en mi carrera y he vengado dos de ellas. No he podido vengar mi derrota contra González porque nunca volvimos a pelear, pero espero ganar esta vez y poder vengar también esa”, afirmó Gallo Estrada en el primer capítulo del programa Peleamundo que se estrenó el domingo en el canal de YouTube de Matchroom Boxing bajo la conducción del peleador Jessie Vargas.

El mexicano está hambriento de venganza. La primera vez que se enfrentaron Román había dominado en las divisiones menores y llegaba como campeón de las 112 libras. El Gallo Estrada era un prospecto que hacía su primera pelea fuera de México, y recibió su primera oportunidad titular.

«Todos hablan antes de la pelea»

“Será una muy buena pelea”, sostuvo Román. “Todos hablan antes de la pelea, pero lo único que importa es el día de la pelea. Ambos necesitamos demostrarle al público que los pesos más chicos pueden dar un gran espectáculo. Nosotros somos los que cargamos al boxeo ahora mismo, los pesos chicos, y cuando yo pelee con Estrada, será histórico”, aseguró Chocolatito.

La revancha Román-Estrada nunca se dio a lo largo de los años porque era conveniente para el nica, que estaba en el apogeo de su carrera. A los pesos pequeños ganaban poco en ese momento y era arriesgar mucho por poco. Román lideró el grupo de boxeadores que en estos años se encargaron de subir el perfil de estas divisiones. Ahora ambos son campeones de 115 libras y en este combate esperan obtener una buena bolsa.

“Es una pelea grande y ambos merecemos buenas bolsas. Todo se ve y suena bien, pero todo se trata del dinero. Somos amigos, y ambos peleamos por nuestras familias. Quiero unificar si se da la oportunidad, pero pelearé con cualquier rival que esté disponible. Sé que habrá muy buenas peleas hechas por los promotores”, manifestó Estrada, quien sostuvo con Chocolatito una conversación respetuosa y amigable.

Gallo Estrada es el campeón de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Román González regresó al trono en febrero al imponerse a Khalid Yafai a en la misma división, pero en la Asociación Mundial de Boxeo. (AMB). “No conozco a Yafai personalmente, pero conozco a Román, y es un gran campeón. Sin duda, yo apoyaba a Román esa noche”, reconoció Estrada.