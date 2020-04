Pruebas para coronavirus donadas por el BCIE no están completas para usarse

El Ministerio de Salud de Costa Rica aseguró el sábado 18 de abril que las pruebas que donó el Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BCIE) para la detección del coronavirus están incompletas y no se pueden usar ya que hacen falta los kits de extracción. Sin embargo, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, aseguró a La Nación de Costa Rica que los gobiernos a los que se le hizo la donación ya sabían las especificaciones técnicas de las pruebas donadas.

Nicaragua recibió 26 mil de estas pruebas rápidas pero hasta el momento no se ha informado si ya se empezaron a utilizar. Mossi afirmó al medio costarricense que el organismo está dispuesto a ayudar a los gobiernos a conseguir el material restante y hasta el momento están en conversaciones con las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Es decir que Nicaragua no se ha acercado al organismo a solicitar ayuda y no se sabe si el país tiene el resto de material que se necesita, aunque Mossi advirtió que «esto estaba disponible comercialmente en cantidades sumamente limitadas».

El 6 de abril Nicaragua recibió el cargamento de donación por parte del organismo. La vicepresidenta Rosario Murillo confirmó que habían recibido el cargamento y enviaba agradecimiento por el donativo. No obstante, no explicó cómo el Minsa y en cuáles casos se iba a utilizar las pruebas, que tienen un alto nivel de certeza al momento de su aplicación. Tampoco dijeron si se tenía el resto de equipamiento necesario o si se haría la solicitud al BCIE.

Minsa dijo que eran las mismas que estaban utilizando

En entrevista con el oficialista Canal 4, Martha Reyes, nueva ministra de Salud, dijo que las pruebas donadas «son las mismas que estamos utilizando en este momento». «Realmente vienen a fortalecer la capacidad diagnóstica de nuestro país pero también la de todos los países de Centroamérica y República Dominicana porque estas son unas pruebas que están fortaleciendo el diagnóstico no solo en Nicaragua sino en todos los países de Centroamérica”.

El BCIE había informado que las pruebas rápidas tiene un nivel de confianza o certeza de 99 por ciento. El cargamento salió desde Corea del Sur y el Banco destacó que dicho país asiático ha tenido éxito con la aplicación de dichas pruebas.

El donativo formó parte del Plan de Contingencia que el BCIE impulsa en la región por un monto de 1,960 millones de dólares. De ese fondo, 2.1 millones de dólares se destinaron para comprar las pruebas rápidas.

Pruebas están incompletas

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó el sábado que «al momento de revisarlas (las pruebas) se encontró que venían incompletas, en el sentido de que no pueden ser utilizadas hasta que no se complete esos dos kits que se requieren. Ya estamos en contacto con nuestros enlaces en el BCIE para ver cómo se puede solventar ese asunto». Y agregó que «a nivel mundial prácticamente no hay disponibilidad de ese componente que hace falta. De los componentes faltantes dependería si se puede completar la otra parte para que pudiéramos usarlas. Se determinó que no venían el equipo de extracción viral, lo que venía era el equipo de amplificación».

Por su lado, el representante del BCIE aseguró a La Nación que el gobierno tico no ha emitido ninguna solicitud formal para asistencia. «Con gusto lo vamos a hacer, yo escuché la declaración del Ministerio de Salud y es una lástima que no nos dicen a nosotros de primero para ayudarlos, algo que se puede resolver internamente sin mayor problema», aseguró el representante del Banco.

“Lo que más urge ahora es la premura de tener esos kits de extracción a la brevedad del caso para ponerlos en uso. En cierta forma, por eso le digo, hubiese preferido que el Ministerio de Salud de Costa Rica hubiera mandado una nota al BCIE”, afirmó.

Asimismo aseguró que Honduras solicitó 200 mil kits y República Dominicana medio millón. Agregó que el organismo pordría tener en Centroamérica el resto de material en cinco días un vez se realice la solicitd.