Carlos Chavarría se trasladó en febrero a África con la ilusión de encontrar la estabilidad futbolística que no encontró en Europa y Asia. El seleccionado nacional estaba listo para hacer su debut con el Club Africain de Túnez cuando apareció la pandemia del coronavirus que paralizó el mundo.

El jugador de la Azul y Blanco aseguró que está bien atendido por el club desde hace más de un mes que comenzó todo, pero que lucha contra la soledad y el temor de contagiarse en Túnez, uno de los países africanos que se encuentra en el top-10 de lo más afectados por el Covid-19.

“Salgo solo a comprar comida y regreso al apartamento. O lo hago cuando nos deja ejercicios que se necesitan hacer al aire libre. Siempre me estoy lavando las manos y tengo limpio todo lo que toco”, señaló el seleccionado.

Mucha paciencia

La esposa de Chavarría llegaría a acompañarlo, sin embargo su viaje no se dio porque Túnez cerró sus fronteras para evitar mayores contagios. Por eso la parte más complicada para el esteliano es estar solo en un continente desconocido para él y tan lejano de su familia. “Trato de estar enfocado y ser paciente para que no me afecte. No me quejo, tengo salud y comida, pero no es lo mismo pasar estos momentos así. Quizás en otra parte del mundo, todo fuera más diferente”.

“Depresión no tengo, pero sí hace falta estar con los tuyos, es la falta de costumbre, uno está acostumbrado a estar entrenando y ahora estoy parado. Con mi mujer a cada momento estoy hablando, igual con mi padres e hija que están en Nicaragua”, indicó Chavarría, quien indicó que mata el tiempo o se distrae con videojuegos.

El seleccionado nacional dio gracias a Dios porque este imprevisto le tomó en Túnez y no en Irán, que ha sido golpeado fuertemente por el coronavirus. “Si me he quedado en Irán no sé qué estuviera pasando, todo llega a su tiempo”, dijo Chavarría, quien está sabiendo digerir estos sucesos porque asegura que de momento no piensa en dejar el país, hasta cuando todo vuelva a la normalidad. “Vamos a ver qué es lo que pasa. Mi idea es seguir aquí, trabajar y esperar mi oportunidad. Todo es tener paciencia. Estoy enfocado en eso”.