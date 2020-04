Así fue la primera vez que aparecí en LA PRENSA. La historia de 10 famosos nicaragüenses

El diario LA PRENSA, a través de su suplemento juvenil Aquí Entre Nos, fue el trampolín de muchos jóvenes talentosos que en ese momento no eran tan conocidos como ahora. En la lista hay estacados deportistas, reinas de belleza, presentadoras de televisión y diseñadores.

Por ejemplo sabías que la primera vez que Miss Nicaragua 2012, Farah Eslaquit, a pareció en este medio fue cuando nos contó sobre su pasión por el diseño de moda, o bien que Valeria Sánchez salió modelando fajas, y que Román «Chocolatito» González, con 16 años, nos dijo que su meta era ser como Alexis Argüello.

El 18 de julio de 2003 hablamos con la vocalista de La Nueva Compañía, Odalhya Fernández. Ese momento tenía 17 años y estaba en segundo año de Economía en la UCA y dijo que no pensaba en el matrimonio, pero que cuando llegará el momento le gustaría tener dos hijos.

Fernández después de eso fue primera finalista del Carnaval Alegría por la Vida en 2007 y años más tarde presentadora de la revista matutina Primera Hora, de Canal 2. Se casó, tiene una hija. En 2018 a raíz de la crisis sociopolítica se exilió en los Estados Unidos. Actualmente vive en Nueva York con su pequeña Victoria.

El 20 de febrero de 2004, casualmente el día de su cumpleaños, conocimos a María Cristiana Frixione Mendoza. Con 20 años se había convertido en la Reina del Carnaval Alegría por la Vida 2004. En ese momento estaba en quinto año de Administración de Empresas en la Universidad Americana, donde compitió por la corona de su universidad pero no ganó. En ese entonces Cristiana jugaba baloncesto por lo que pertenecía a la Selección Nacional Juvenil.

Después de eso, en 2006, se coronó como Miss Nicaragua compitiendo en Miss Universo. Ahora está casada, es empresaria, influencer y madre de tres pequeños: Mía, Cristiano y Adriano.

Tenía 16 años y ya había peleado en 37 ocasiones. Fue un viernes 2 de enero de 2004 que Román «Chocolatito» González apareció en Aquí Entre Nos y nos contó que su meta era ser como Alexis Argüello y que en un futuro quería estudiar inglés. Argüello decía en ese entonces que «El Chocolatito» tenía calidad porque era disciplinado.

Actualmente Román “Chocolatito” González tiene 32 años y es considerado el segundo mejor boxeador en la historia de Nicaragua, solamente detrás de Alexis Argüello. Es campeón mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Pasó dos años sin ser campeón por la derrota sufrida en 2017 por el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, y es el único boxeador del país en tener cuatro títulos mundiales en diferentes categorías (105, 108, 112 y 115 libras).

El 22 de julio de 2005 nuestra entrevista fue para Humberto Peralta, conocido actualmente como «El Robótico», pero en en ese entonces era «HP Flow», un nombre que escogió de forma impulsiva a los 14 años. En ese momento nos confesó que era fanático de Daddy Yankee y que desde los 13 años componía canciones, así como que sus principales eventos eran los Talent Shows.

Ahora es conocido como «El Robótico», nombre que usó en su primer disco en 2009. Vive en Miami y sigue en la música, así como con varios proyectos en mente. «No le he bajado a mi pasión, simplemente me he diversificado en muchas otras cosa. Todos quieren tener éxito pero pocos están dispuesto a pagar el precio», publicó en su Instagram.

Ser Reina de la UAM fue lo que nos hizo entrevistar a Shantall Quintero Lacayo un 9 de diciembre de 2005. Ella fue coronada durante una fiesta en El Establo el viernes 25 de noviembre de ese mismo año. Tenía 21 años y era estudiante de Mercadeo y Publicidad. Ese día confesó que le gustaba diseñar y que en tres años se veía con una línea de ropa en el mercado nacional, y así fue. En 2010 Shantall compitió en Project Runway, donde fue la tercera finalista.

Actualmente está casada y vive en Miami, tiene un hijo a quien llamó Franco. Ha participado como diseñadora de moda en grandes plataformas internacionales y es influencer de varias marcas.

Farah Eslaquit tenía 14 años y había realizado un diplomado en Diseño de Modas en la UAM. Ese 11 de noviembre de 2006 dijo que en futuro le gustaría dedicarse a eso o al modelaje. Así en el 2012 se convirtió en Miss Nicaragua y representó al país en Miss Universo.

Actualmente está casada, es influencer y coach fitness. Además emprendió su empresa de productos alimenticios fitness y ha competido internacionalmente en Bikini Fitness ganando varias medallas para Nicaragua.

A finales de mayo de 2007 LA PRENSA publicó un artículo buscando modelos jóvenes, se recibieron cientos de correos entre ellos el de una joven estudiante del Lincoln llamada Valeria Sánchez Hurtado. Valeria modeló muchas veces para este medio, pero su primera aparición fue el 15 de junio de 2007 en un artículo sobre fajas. Salió en la revista Mis Quince y en 2009 fue la presentadora de la pasarela de quinceañeras, transmitida por Canal 11 (ahora Vos TV), después se convirtió en presentadora de ese medio de comunicación.

Ahora Valeria está casada, tiene una hija llamada Valería Lucía y espera su segundo hijo al que pondrá el nombre de Felipe. Valeria es una de las influencer más activa y querida en las redes sociales.

El 24 de agosto de 2007 entrevistamos a Erick Bendaña. Tenía 18 años y nos confesó que desde niño le gustaba diseñar y para ser bueno en eso hay que tener ganas de quererlo hacer, determinación y empeño. Después de eso Erick siguió diseñado y presentado sus propuestas en concursos de belleza y pasarelas nacionales.

Ahora Bendaña es uno de los diseñadores más reconocidos del país, ha vestidos a celebridades internacionales y ha participado en eventos de moda como el Metropolitan Fashion Week, entre otros.

Durante un casting para escoger a las modelos de Mis Quince, el 13 de agosto de 2010, conocimos a Adriana Paniagua, de Chinandega. Ese día fue electa junto a 14 niñas más para ser parte del proyecto. El 12 de octubre de ese mismo año se publicó el suplemento siendo ella la portada. Después volvió a aparecer como modelo de nuestras publicaciones hasta que en junio de 2011 fue electa Miss Teen Nicaragua.

En marzo de 2018 Adriana se convirtió en Miss Nicaragua y compitió en Miss Universo. Ahora está casada y vive en Miami desde junio de 2018. Ella trabaja con marcas internacionales, ha modelado para diseñadores de gran trayectoria e impulsado campañas sociales.

Norma Gómez estudiaba Diseño de Moda y consultoría de imagen en Brasil en 2011. El 8 de abril de ese año conocimos su marca, Niní Fashion Style, y realizamos un reportaje sobre ella y sus diseños. «El fin de nuestra marca es atender a un público joven, elegante, que está dispuesto a innovar, con las tendencias de la moda», nos dijo en ese entonces.

Ahora Norma es una reconocida influencer y emprededora nicaragüense, tiene varias tiendas, y apoya proyectos sociales.