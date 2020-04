Encuentran muerto a ganadero que había sido reportado como desaparecido en Jinotega

Abraham Gutiérrez López, de aproximadamente 60 años y reconocido ganadero jinotegano, fue encontrado muerto la tarde de este martes 21 de abril en el sector conocido como Santa Rita, en la comarca Pueblo Nuevo del municipio de Jinotega. El cadáver, que estaba boca abajo, tenía varios impactos de bala.

La Policía llegó al lugar para realizar los peritajes e investigaciones correspondientes, pero todavía no ha explicado en cuáles circunstancias fue asesinado el ganadero, cuya desaparición fue reportada por sus familiares desde este lunes.

Gutiérrez López había salido de su casa, en el barrio La Curva de la ciudad de Jinotega, aproximadamente a las 2:00 p.m. de este lunes, presuntamente para encontrarse con alguien que antes lo había llamado telefónicamente, denunciaron sus familiares antes de que el cuerpo fuera encontrado.

La llamada fue temprano y el ganadero brindó características de su vehículo para encontrarse con alguien en la comunidad La Colonia, jurisdicción del municipio de Jinotega, confirmó Xochilt Castillo, esposa de Gutiérrez, asegurando que “solo eso manejamos, pero no sabemos quién es ese alguien, no tenemos información todavía de nada”.

La entrevista con Castillo fue antes de que el cuerpo de Gutiérrez fuera encontrado en Santa Rita, que es cerca del sector de La Colonia, y ella señaló que su marido no acostumbraba a quedarse en sitios ajenos a su casa y siempre estaba comunicándose con sus familiares.

“Él no suele salir de su casa y hasta ahorita no sabemos nada, sus dos números (de celulares, de compañías telefónicas distintas) salen en buzón y no sabemos nada de él”, comentó Castillo poco después del mediodía.

Gutiérrez salió supuestamente hacia La Colonia en su camioneta negra, doble canina y placa JI 9633. El vehículo fue localizado cerca del cadáver.

Castillo contó que ella anduvo trabajando en una comunidad donde su celular no tenía señal y, cuando volvió a Jinotega, ella recibió una notificación de que el ganadero intentó llamarla.

“Le regresé llamada a las cuatro y media (de la tarde) y de allí solo salía buzón, buzón. Él trató de comunicarse conmigo no sé si para decirme donde estaba porque él siempre está pendiente, como los dos trabajamos entonces nos mantenemos en constante comunicación”, contó Castillo.