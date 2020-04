INE actualiza alza de tarifa eléctrica y cámaras empresariales reclaman rebaja. Un alivio depende de Ortega

Ante el estrepitoso desplome del precio del crudo a nivel internacional, el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora admitió este martes que la decisión de aliviar la factura eléctrica a los hogares y empresas depende exclusivamente de Daniel Ortega. Seis cámaras empresariales reclaman un alivio en la tarifa eléctrica de entre 15 y 20 por ciento por lo menos para que la tarifa regrese a su nivel de antes del 2018.

“La tarifa es un tema político, siempre ha sido así, siempre hay instrumento para bajar o aumentar la tarifa, el gobierno el año pasado aumentó la tarifa con un precio del petróleo a 60 dólares, hoy el precio del búnker está caído, entonces debería de haber un ahorro en la tarifa. ¿Qué van hacer con esos ahorros?, está por verse; pero si hay voluntad del gobierno se puede hacer (la rebaja)”, dijo Zamora.

Pero los primeros indicios apuntan a que Ortega no tiene planes de trasladar ese alivio a los hogares nicaragüenses, luego que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) decidiera publicar esta semana el nuevo pliego tarifario correspondiente a abril ajustado al alza, al incorporarle oficiosamente el deslizamiento de la moneda, equivalente a un 0.24 por ciento.

El INE, no obstante, se volvió hacer el ciego con un precio del crudo históricamente bajo, que ayer cerró 10.28 dólares para entrega en junio, lo que significó un desplome de 51.76 por ciento con respecto a la sesión del lunes pasado, cuando los contratos para entrega en mayo se volvieron negativos, es decir que los tenedores de crudo pagaban para que los compradores se llevaran los inventarios en vencimiento.

No hay perspectivas de que el crudo recupere su precio a nivel internacional, pero aún así el INE decide mantener invariable la tarifa en el país en medio de una de las peores recesiones económicas que azota a Nicaragua, no solo por factores externos sino por razones internas.

Cámaras empresariales presionan por baja

Aun así, seis cámaras miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) demandaron este martes un alivio de entre 15 y 20 por ciento en la tarifa eléctrica, lo que permitiría que el precio de la misma se ubique al menos al mismo nivel de antes de 2018. En el 2019 el régimen disfrazó alzas en la tarifa eléctrica equivalente a un acumulado de casi 20 por ciento.

En un comunicado, las principales cámaras de Cosep señalaron que se debe «evaluar la ventaja de comprar y almacenar a la brevedad los derivados del petróleo para generación eléctrica para aprovechar la ventaja de su precio bajo y aplicarlo en la tarifa en los próximos meses de 2020. Esta es una medida que contribuirá a disminuir el precio de la energía eléctrica entre un 40 por ciento-50 por ciento del valor actual».

También instaron a apoyar a los sectores productivos y turístico, «especialmente a la pequeña y mediana producción y al consumidor domiciliar, priorizando una reducción de la tarifa eléctrica aún mayor para estos sectores que son los más afectados, implementando también otras medidas que alivien o faciliten temporalmente los pagos por energía, contribuyendo de esa manera a preservar el empleo generado por las pymes y preservando las condiciones de vida de los miles y miles de hogares que de ellos dependen».

Las cámaras que demandan alivio en la factura son Cámara de Comercio de Nicaragua, Cámara Nacional de Turismo, Cámara de Industria de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Instituto Nicaragüense de Desarrollo y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua.

Ortega obliga a nicas a pagar electricidad costosa

Pero Ortega va contra toda esa lógica, evidenciando un errático manejo del mercado eléctrico en Nicaragua. Resulta que el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, explicó que los nicaragüenses no deben esperar una baja en el precio de la energía eléctrica, por dos razones: porque hay una ley que dejó establecido que todo alivio que hubiere cuando el precio del petróleo bajará se destinaría a la deuda que se tiene con Caruna, pero además de eso, a finales del año pasado el régimen de Ortega firmó un contrato de compra-venta de energía en el Mercado Eléctrica Regional (MER), pactando un precio de 95 dólares por megawatt, lo que hoy es excesivamente costoso.

“Estos señores a diferencia de otros años, ahora se dedicaron a comprar energía en el Mercado Regional y en noviembre del año pasado establecieron contratos de 95 dólares el megawatt hora, entonces ahorita que bajó el petróleo, los tipos siguen comprando la energía a 95 dólares, están importando energía cara, todo lo hacen al revés, están comprando la energía un 30 a 40 por ciento más cara de lo que podría abastecerla el país”, señala.

Indica que esa energía eléctrica podría estar siendo producida aquí en 55 o 60 dólares, de manera que si se firmó ese contrato por lo que resta del año, los usuarios seguirán pagando una energía cara, aunque el precio del petróleo esté regalado.

Bárcenas se refiere a contrataciones de compra que hizo el régimen de Ortega con Panamá y Guatemala, donde los costos de energía eléctrica eran inferiores a los del país. De hecho son los países con los precios más bajos en las tarifas, pero el problema es que hay contratos con precios establecidos.

“Fue un error comprar energía cara, sin referirla al costo del búnker, porque una de esas energías es a base de carbón, que es de Guatemala, entonces como no está referida a lo que pasa con el búnker, queda en 95 dólares, obviamente que estos señores (los guatemaltecos) están vendiendo su energía más cara de lo que podría venderse en su país”, dijo Bárcenas.

Asimismo, el economista Javier Mejía, del Centro Humboldt indica que se debe tomar en cuenta que no toda la matriz energética es térmica, por cuanto la mitad es de fuentes renovables y otra parte de combustibles fósiles. Y en esta temporada es cuando hay más generación de los eólicos y de biomasa, por lo tanto la energía térmica no tiene tanto peso en los costos.

No obstante, técnicos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dijeron esta semana que en este momento lo importante es priorizar el alivio a la tarifa eléctrica de los nicaragüenses sobre cualquier deuda que tenga el país.

«Definitivamente la tarifa eléctrica debería de ir en línea con las reducciones promedios que se están dando en los precios del petróleo. No necesariamente a como ocurrió hoy (el lunes), porque es de un solo día, pero sí con lo que ha venido ocurriendo en el precio del petróleo, lo cual permitiría un alivio importante a los hogares y empresas nicaragüenses en tiempos en que la recesión va a agudizarse significativamente. El bienestar de los nicaragüenses y la supervivencia de las empresas nicaragüenses que mantienen miles de empleos creo que deberían estar por encima de cualquier pago de deuda de esa naturaleza», enfatiza Funides.

Prórroga en el pago de energía

Y aunque en la región no se han implementado reducciones en la tarifa de energía, en algunos se han adoptado moratorias en este pago de entre 3 y 4 meses, en otros países se aprobó cobrar el 50 por ciento del total de la factura eléctrica y la no suspensión del servicio. Todo en el marco de las acciones de contingencia para afrontar el coronavirus.

Por ejemplo en El Salvador, se aplicó una moratoria por tres meses en el pago de los servicios básicos, de igual forma en Panamá por cuatro meses, mientras que en Guatemala la Asamblea Nacional aprobó que durante el Estado de Calamidad no se suspendan los servicios básicos a las familias.

En el caso de Costa Rica se autorizó que las familias paguen solo el 50 por ciento de las facturas de energía; y en Honduras se va a valorar los casos donde los usuarios no puedan pagar. De hecho hasta Cuba, el país aliado de Nicaragua, ha decidido aplicar “una pausa temporal” en el cobro de las facturas de electricidad.

Zamora reconoció que en Nicaragua “en estos momentos por un lado están las noticias buenas como la caída del petróleo y por el otro lado está la crisis económica que se está viendo, donde la prioridad no es la reducción de la factura, que es lo más fácil que pueden hacer las compañías distribuidoras, que aguantar el peso del no pago de los clientes o buscar mecanismos a los que no puedan pagar”.

Bajarán más los combustibles

Pero además de la tarifa eléctrica, otra pregunta que se hacen los nicaragüenses es si verá en los próximos días una merma más sustancial en los combustibles, que durante cinco semana consecutivas bajaron de precio, pero esta semana se encarecieron.

César Arévalo, especialista en mercado de hidrocarburos, señala que si se compara a Nicaragua con El Salvador que tiene el mismo esquema logístico, se estima que en Nicaragua hay un sobreprecio promedio de 8 centavos dólar por galón del 1 al 20 de abril.

Arévalo señala que los precios han bajado, pero siempre se quedan con un margen mayor de ganancias, lo que afecta a los consumidores, que nunca pueden ver un alivio real en el precio, porque hay una cartelización en el sector.

Según un monitorio que realizó Bolsagro en Centroamérica, sobre el comportamiento de los combustibles, se logra ver que en las gasolinas Nicaragua ocupa el tercer de los precios más altos, mientras que en el diesel Nicaragua tiene el precio más alto, después de Costa Rica.

Arévalo señala llama especialmente la atención con El Salvador, que pese a que comparte igual estructura de mercado en materia logística con Nicaragua, existe una monumental brecha en los precios de estos carburantes. (Ver gráfico).