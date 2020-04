Respuesta de la Fiscalía a solicitud de excarcelación por Covid-19: «No hay noticias de peligro de contagio en el SPN»

El Ministerio Público se opuso este lunes a la solicitud de excarcelación del preso político Eliseo Castro Baltodano argumentando que no hay riesgo de contagio de Covid-19 dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro. De igual manera,reiteró su negativa a que sean entregados a los reos mascarillas, cloro y alcohol en gel para evitar el contagio de la mortal enfermedad.

«Obviamente me voy a oponer a lo solicitado por la defensa. No hay noticia de que haya peligro de contagio en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, no hay peligro inminente. En este tipo de delito no cabe otra medida, por lo que me opongo a lo solicitado. Será un médico quien determine si puede o no estar en la cárcel», dijo la fiscal Juana Balladares.

Juez obediente ante lo pedido por el Ministerio Público

La petición la realizó hace tres semanas la abogada y activista por los derechos humanos Yonarqui Martínez, atendiendo la emergencia del Covid-19 presente en Nicaragua desde el 18 de marzo, según anunció el Ministerio de Salud, además de la condición de salud de su representado y las circunstancias insalubres del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro.

La juez Wildaurora Zeledón Castillo, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, ni siquiera se refirió a los argumentos de ambas partes y se limitó a rechazar la petición de la defensa del reo político, basándose que los supuestos delitos de tráfico y tenencia de armas restringidas que se le achacan, debe tramitarse con el reo en prisión preventiva.

«Son irresponsables. Nadie puede determinar quien está o no contagiado, menos cuando desconocemos mucha información del comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Mi representado se ve muy mal de salud y no lo llevan al médico», dijo Martínez.

Manda a traer a testigos con la Policía

La judicial después de rechazar la solicitud de cambio de medida cautelar a favor de Castro Baltodano prosiguió con el inicio del juicio donde solo llegó un perito de la Policía, por lo que la Fiscalía pidió la suspensión del juicio porque los demás testigos no se presentaron.

El judicial ordenó a la policía traerlos por la fuerza bajo amenaza de cárcel a la próxima audiencia programada para el 29 de abril.

Varios abogados defensores de presos políticos han interpuesto escritos solicitando el cambio de medida cautelar, pero los jueces no han atendido estos pedidos.