Estudio de Cid-Gallup establece que nicaragüenses desconfían del régimen frente al Covid-19, pero igual siguen saliendo de sus casas

Una encuesta de Cid Gallup sobre percepción ciudadana a nivel centroamericano en la coyuntura de la pandemia del Covid-19, determinó que si bien los nicaragüenses no confían en el manejo del gobierno de Daniel Ortega frente a esa enfermedad, debido a que no ha ordenado medidas y restricciones para evitar los contagios masivos, los ciudadanos en general siguen saliendo a las calles a realizar sus actividades cotidianas, igual que siempre.

Esto se pudo medir por las respuestas de los entrevistados nicaragüenses, que aseguraron que iban a continuar asistiendo a lugares públicos en las vacaciones de Semana Santa.

La encuesta se realizó entre el 4 al 12 de abril del 2020, a una muestra de 18,612, procedentes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, previo a las vacaciones de la denominada Semana Mayor, y en las que se reportó poca afluencia de visitantes a lugares tuísticos.

Nicaragua, una situación particular

El estudio fue comentado por el director regional de Cid-Gallup, Luis Roberto Haug, en una entrevista virtual este martes, a través de Radio UCR de Costa Rica, en la que precisó que esta es una situación muy particular de Nicaragua, porque en los otros países de la región los ciudadanos confían en las medidas de sus gobiernos, que han cerrado frontera, han establecido cuarentena nacional, cierre de centros educativos, entre otras medidas.

«Fuera de Nicaragua la gente está confiando en sus gobiernos, para efectos de las distintas acciones que están tomando contra el virus. No obstante, en Nicaragua la gente sigue saliendo de sus casas, pero hay una gran desconfianza con respecto a la administración Ortega y, no obstante, no creen en las acciones que el gobierno está tomando, siguen saliendo de sus casas, incluso con temor a poder ser contagiados por el virus», manifestó Haug.

También se valoró si la desconfianza en el gobierno de Ortegta obedece a otros motivos anteriores a la pandemia, debido a que Nicaragua es un país que vive una represión estatal en contra de sus ciudadanos desde hace dos años. Haug contestó que se hizo las dos preguntas y sí encontraron «relación bastante alta» entre el actuar del gobierno frente a la pandemia y la situación sociopolítica que vive el país.

Datos de la encuesta

El estudio sobre “Percepción Ciudadana: coyuntura COVID-19”, realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup), tenía el fin de «explorar y conocer la opinión de la ciudadanía en aspectos relacionados con la pandemia mundial de salud que se está viviendo en la región».

Para cumplir con ese propósito, se llevaron a cabo 18.612 entrevistas auto-administradas en nueve países de la región: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Los encuestados son ciudadanos con acceso a internet en su hogar, trabajo, sitios públicos o dispositivo móvil inteligente o celular. Los datos recolectados tienen una estimación de error (1) igual a ±3.0 puntos a nivel total, por país.

El estudio plantea como conclusión que «en la mayoría de los países en estudio, un porcentaje marginal declaró salir de vacaciones en la Semana Mayor del año en curso. Esto por motivo de la coyuntura actual por la pandemia de salud. La población nicaragüense es la que más deja de lado esta medida básica de prevención contra el virus, en comparación con la de los otros países», manifiesta el documento.