Las razones de Rosendo Álvarez para reactivar el boxeo en Nicaragua. El sábado hará una velada que transmitirá Espn Knockout

Pese a la pandemia del coronavirus, el excampeón del mundo Rosendo Álvarez explicó sus razones para reactivar, por medio de su promotora Búfalo Boxing, el boxeo en Nicaragua. Por tal motivo, Álvarez anunció una velada para el sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, la cual será transmitida por Espn Knockout, que a su vez se encargará de distribuir la cartelera en Latinoamericana a través del canal seis local.

«Aquí en Nicaragua no hay cuarentena. El gobierno de Nicaragua y el Ministerio de Salud han hecho un gran esfuerzo para que la pandemia no haga estragos en el país», explicó Álvarez al sitio Espn.

La velada tendrá como protagonistas a los pinoleros Ramiro Blanco contra Robin Zamora en un peso de 135 libras y ocho asaltos. Y en la semiestelar a Freddy Fonseca y Alain Aguilar a seis rounds en 135 libras. Serán ocho combates en total.

Le puede interesar: Zona de Strikes: Pablo Juárez, un bateador que metía miedo

El Ministerio de Salud (Minsa) contabiliza diez casos positivos del nuevo coronavirus (Covid-19) en Nicaragua, además hay 13 casos sospechosos y dos personas han fallecido.

Además de Búfalo Boxing, existen otras promotoras en el país como Pinolero Boxing y Nica Boxing, pero que ante la amenaza de la pandemia han optado por hacer una pausa.

Tomará medidas

Rosendo aseguró que tomará en cuenta varias medidas durante su cartelera para los fanáticos que asistan al coloso deportivo.

«Como empresa promotora de boxeo tenemos la responsabilidad de brindarle a todos los fanáticos que vayan al evento las condiciones necesarias para su seguridad, vamos a medir la temperatura a los participantes, comisionados y aficionados, habrá alcohol en gel, jabón, agua, las instalaciones son adecuadas para realizar este evento y vamos a priorizar la seguridad y salud de todos», añadió el «Búfalo».

Leer también: De Timoty Mena a Juan Oviedo, estos son los peloteros más «viejos» que han jugado en nuestro beisbol

Rosendo manifestó que «como medida extra vamos a pedir a los aficionados que no sienten juntos, pediremos que haya un metro de distancia. Y los comisionados, médicos, entrenadores, van a tener que portar obviamente mascarillas, guantes de látex. Hemos tenido la fortuna de que los casos que ha habido son aislados y todos tenemos la necesidad de trabajar, así que estamos haciendo el esfuerzo», finalizó Rosendo.

Nicaragua es el único país que tiene actividad boxística. Hace casi un mes, se puso en marcha el Campeonato de Boxeo Superior aficionado Copa Alexis Argüello, que llegó a su VII edición, y es impulsado por el gobierno.

La velada será el sábado 25 de abril e iniciará a las 7:00 p.m. con entrada gratis para el público, informó la promotora.

«Este es el trabajo de los boxeadores, son personas que viven del boxeo y al no haber actividad boxística ellos no tienen una fuente de trabajo, es un dinero que no llega a su famila, es un plato de comida que no llega a su mesa entonces como parte de nuestra responsabilidad también nosotros hemos decidido hacer esta actividad boxística contra las voluntades o creencias de muchas personas, pero aquí estamos», comentó por su parte la esposa de Rosendo, Ruth Rodríguez, presidenta de Búfalo Boxing, durante la conferencia de prensa.