Michael Jordan donará todas las ganancias de su documental The Last Dance

Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, asegura donará todas las ganancias que genere su documental The Last Dance, elaborado por ESPN y Netflix, el cual se estrenó el domingo y que ha sido todo un éxito.

«El dueño de los Charlotte Hornets va a donar su parte total de los ingresos, que deberían alcanzar de 3 a 4 millones de dólares, a causas benéficas», según publica Kurt Badenhausen de Forbes y que recoge el sitio es.nba.com.

Le puede interesar: Las razones de Rosendo Álvarez para reactivar el boxeo en Nicaragua. El sábado hará una velada que transmitirá Espn Knockout

El documental se refiere a la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls (1997-1998) y que transmite todos los lunes ESPN y que ya está disponible en Netflix, sus dos primeros capítulos.

«La participación multimillonaria de Jordan de los ingresos de The Last Dance irá a organizaciones benéficas, incluida la organización sin fines de lucro Friends of the Children en apoyo de la expansión y el trabajo nacional del grupo en Charlotte y Chicago, así como otros beneficiarios identificados todavía», agrega el sitio.

Leer también: La otra faceta del lanzador del Bóer, Róger Marín. Aquí te la contamos

El lunes venidero los amantes del baloncesto y de los deportes en general podrán ver los episodios 3 y 4 el domingo y lunes próximo por los sitios antes señalados.

Jordan jugó 13 temporadas con los Chicago Bulls y conquistó seis anillos.

Cabe señalar que el documental, que consta de diez episodios, estaba prevista a salir a la luz en junio próximo, pero debido a la pausa deportiva por el coronavirus sus creadores decidieron adelantar la serie.