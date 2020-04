Medias Rojas salen bien tras investigación de MLB sobre robo de señas

Los Medias Rojas de Boston y sus fanáticos pueden estar tranquilos. Su título de la Serie Mundial conquistado en el 2018 no tiene ninguna irregularidad. Fue ganado sin artificios. Limpiamente.

A esa conclusión llegó una investigación realizada por Major League Baseball (MLB), después de que se señalara al equipo de Boston de presuntamente utilizar un sistema para robar señales.

La única fisura en el informe de la MLB, afirma, no obstante, que el operador de las repeticiones de los vídeos de los Medias Rojas, J. T. Watkins, sí violó la reglas, y ha sido suspendido en ese rol hasta 2022.

Esa situación hace que Boston pierda su turno correspondiente a la escogencia de peloteros en la segunda ronda en el sorteo del beisbol amateur del 2020, es decir, su pick en el segundo round del draft.

De igual forma es suspendido un año el exmánager de los Medias Rojas, Alex Cora, pero se aclara en el comunicado, que es por su implicación en el robo de seña con los Astros de Houston en 2017.

De modo que más allá de esa afectación colateral con el caso de Watkins, el equipo de Boston sale bien librado de la investigación que mantenía en vilo a muchos de sus fanáticos tras lo acontecido con los Astros de Houston.

Los Medias Rojas impactaron en el 2018 al ganar 108 partidos en la temporada regular y luego arrasar con todos sus oponentes en la postemporada, incluyendo a los Dodgers, a quienes vencieron en una Serie Mundial que dominaron con amplitud.

Lo de Houston fue distinto

El comunicado de la MLB, firmado por el comisionado Rob Manfred, establece que lo que sucedió en Boston con Watkins, el operador de los vídeos de repetición instantánea, es diferente a lo que pasó en Houston y su sistema de robos de señas.

“A diferencia de la conducta de los Astros de Houston en 2017, en la cual los jugadores comunicaban al bateador desde el área del dugout en tiempo real el tipo preciso de pitcheo a punto de ser lanzado, la conducta de Watkins, por su propia naturaleza, tenía un alcance mucho más limitado”, señala la MLB.

A los Astros se les acusó de haber instalado una cámara en el jardín central a través de la cual descifraban rápidamente las señas del catcher al pitcher, las enviaban a un monitor en el dogout y luego se las pasaban a los bateadores a través de un sistema de sonidos.

Eso generó la suspensión del gerente general de los Astros, Jeff Lunow, del mánager A. J. Hinch, y una multa de cinco millones de dólares a la organización, al igual que pérdidas de su turno en el draft amateur, detalle que afecta la obtención de los mejores prospectos, situados en las rondas iniciales.

Cora absuelto con Boston

Y aunque al exmánager Cora se le suspende por su participación en el sistema montado en Houston, se le absuelve de cualquier acusación o sospecha que hubiere sobre implementar el mismo método en las Medias Rojas, dice el comunicado.

“No encuentro que el entonces mánager Alex Cora, el cuerpo técnico de los Medias Rojas, la oficina central de los Medias Rojas, o la mayoría de los jugadores en los Medias Rojas del 2018 supieran o deberían haber sabido que Watkins estaba utilizando vídeo en el juego para actualizar información que había obtenido de su análisis previos al partido”, indica Manfred.

De igual manera señala el comunicado de la MLB, que “la comunicación de estas violaciones fue episódica y aislada solo para Watkins y un número limitado de jugadores”, lo cual echa por tierra cualquier esfuerzo por restarle méritos a una gran temporada de los Medias Rojas en el 2018.

Aquí el detalle preciso

J.T. Watkins (operador de vídeos) queda suspendido por la temporada y postemporada 2020. Cuando Watkins regrese de su suspensión, se le prohibirá servir como operador de la sala de repetición durante cualquier juego para la temporada y la postemporada 2021.

Los Medias Rojas pierden su selección de segunda ronda en el Draft de Jugadores del 2020.

Alex Cora será suspendido hasta la conclusión de la postemporada 2020 por su conducta como entrenador de los Astros de Houston en 2017. No se impondrá disciplina adicional a Cora como resultado de la conducta de Watkins (porque no se encuentra que él lo supiera), sí se nota que Cora no comunicó efectivamente a los jugadores de los Medias Rojas las reglas de robo de señas vigentes en el 2018”. dice la MLB.