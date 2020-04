El equipo de un futbolista nunca falta la indumentaria personal y deportiva de rigor, pero hay algunos como el de Fernando Villalpando, que llevan elementos pocos habituales como libros académicos. El futbolista mexicano llegó a Nicaragua enfocado en hacer un buen papel con el Ferretti y culminar sus estudios universitarios. Todo le salió de maravilla: el pasado 17 de abril obtuvo su título en Derecho y al día siguiente se consagró campeón goleador.

“Para mí los dos títulos son igual de importantes por lo que significa en cada ámbito de mi vida. He dejado y sacrificado muchas cosas por conseguir mi título universitario, son el fruto del sacrificio que he hecho”, afirma el vigente goleador de la Liga Primera con 10 tantos y egresado de la Universidad CNCI de Monterrey, México, modalidad a distancia.

El jugador del Ferretti decidió hace tres años y medio retomar en línea los estudios por la dificultad con los horarios de los entrenamientos y partidos. Volvió a ser estudiante por las circunstancias. Saliendo del Toluca tuvo una operación de pubalgia y rodilla que lo marcó: pasó de tener muchos privilegios por el futbol o no tener nada al estar sin jugar. Se dio cuenta de la burbuja que vive un jugador y junto a su familia acordó sacar su carrera universitaria.

Todo cambió

“De un momento a otro se derrumbó todo, estaba abierto del puvis y volteaba a todos lados y solo vi a mi familia a mi lado. Es una etapa que me marcó, en el futbol cuando estás bien es bonito, pero si no, se olvidan de vos. Esa etapa me marcó bastante. Por eso, Dios y mi familia los pongo por delante de sobre todas las cosas”, detalló el atacante.

Se podría decir que Villalpando, de 23 años, sacó su carrera en Nicaragua porque las últimas materias para obtener el título, Derecho Mercantil, Registro Público de la Propiedad y Registro Magistral, las envió desde Managua. “Mi título es por calificación de 52 materias y esas fueron las últimas. Mi familia me reorganiza la papelería para generar el título”, sostiene.

Villalpando está listo para ejercer. Aseguró que antes de venirse había cumplido con sus horas de servicio, un requisito exigido para obtener el título, en la Procuraduría General de Justicia de Zatecas, en la división de investigación de homicidios y secuestros. “Todos esos reportes los subo, mando imágenes de todo y esperar mi cédula profesional”.

Quiere consolidarse

En Nicaragua tuvo mayor chance para concentrarse en los estudios porque entrenaba por la mañana y tenía todo el día libre para hacer trabajos. No obstante, ha sido un camino duro que se vuelve llevadero. “Sabemos la dedicación y tiempo que exigen las tareas y trabajos del estudio y entrenar. Es muy complicado pero se volvió un hábito de vida”.

Fernando es el menor de tres hermanos, Aldo y Edgar, quienes son médicos pero no tuvieron una carrera futbolística como la suya. “Me hace falta consolidarme en alguna liga del mundo profesional”, aseguró el abogado y goleador de la Liga Primera, quien tiene pendientes muchos objetivos personales y deportivos por cumplir.