Minsa aún no reporta que dos personas se contagiaron de Covid-19 en un proyecto de construcción en Nicaragua

La presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Leslie Martínez confirmó a LA PRENSA que hay dos casos de contagio de Covid-19 en un proyecto de una constructora en Nicaragua, que no es socia de esta cámara.

“Recibí información de que hay dos casos de contagio en un solo proyecto y que están siendo atendidos en el sector público. Yo espero que estas personas superen su crisis y no pase a más, esto no fue reportado a la Cámara de la Construcción, porque no se trata de un agremiado a nuestra cámara”, aclaró Martínez.

Mencionó que desconoce si esta empresa sigue laborando y qué medidas han ejecutado tras el contagio de estas dos personas. Estos dos casos no han sido reportado oficialmente por el Ministerio de Salud (Minsa), que hasta el momento registra 10 casos positivos de coronavirus, de los cuales dos personas han fallecido y la mayoría se han recuperado.

“Solo sé que han sido hospitalizados y están siendo atendidos por el sistema de salud público, no puedo decir más porque no desconozco (más detalles)”, dijo.

Algunos gobiernos en Centroamericana han señalado que no confían en los datos oficiales que presenta Nicaragua, los que son muy más bajos, pese a que no se ha implementado ninguna medida de prevención, como en el resto de países. A diario en Nicaragua se realizan entre 100 y 200 pruebas de Covid -19, siendo el país que menos test aplica, después de Honduras, que ya tiene 510 casos.

Hasta este miércoles, según el Sistema de Asistencia Sanitaria Johns Hopkins, en todo el mundo ya se registran 2.6 millones de casos de covid-19, de los cuales 181,235 personas han perdido la vida.

Esta situación de posibles contagios en la construcción, que aún no ha sido informado por el Minsa, viene aumentar la incertidumbre en la población, que se ha autoconfinado ante la carencia de un plan de gobierno de contención del virus.

Construcción no puede paralizar labores

Martínez señaló que el sector construcción no puede dejar de operar durante esta crisis sanitaria porque muchos contratos se establecieron antes de esta pandemia, de manera que tienen fecha estipulada de entrega.

“El sector no puede paralizar sus operaciones no solo porque dejás de percibir ingresos, sino por una razón muy sencilla: si ya firmaste un contrato, si vos paralizás de manera unilateral, tu contrato lo violás, estás alterando tu contrato y te multan aplicándote una fianza, entonces no podemos hacer una paralización de obras de manera unilateral, tiene que ser de mutuo acuerdo entre el contratante y el contratista”, explica.

Martínez expresó que hasta la fecha ninguna empresa constructora ha paralizado labores y espera que tampoco se llegue a ese extremo, a menos que sea necesario.

Aumentan los gastos en el sector

Martínez también dio a conocer que en este tiempo han aumentado los gastos adicionales del sector, por compra de mascarillas, alcohol en gel, jabones entre otras cosas.

“Tenemos gastos adicionales por la implementación del cumplimiento de los protocolos, por proporcionar mascarillas, alcohol, jabón, talleres, alquiler de más casas para evitar que haya hacinamiento, pero hasta el momento desconocemos en cuánto han aumentado esos costos”, dijo la líder empresarial.