Hacker tumba los sitios web de Canal 6, el INSS y la Policía

Una cuenta de Twitter llamada Lorian Synaro, que asegura ser miembro de la organización de hackers Anonymous, se adjudicó este miércoles 22 de abril la caída de los sitios web de la Policía Orteguista, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del oficialista Canal 6.

«#OpNicaragua se ha vuelto a comprometer debido a los recientes eventos en Nicaragua. Hacemos un llamado a la Legión Anónima para unirse a la lucha derribando y pirateando los sistemas de gobierno nicaragüense. ¡Deberías habernos esperado!», sentenció el presunto hacker en su cuenta de Twitter. «Bienvenido al infierno, Ortega», agregó.

#Anonymous #Nicaragua #SOSNicaragua #OpNicaragua has been re engaged due to the recents events in Nicaragua. We call on Anonymous Legion to join the fight by taking down and hacking the Nicaraguan government systems. You should have expected us! Welcome to hell Ortega. pic.twitter.com/YUeINw9jeo — Lorian Synaro 🍀 (@LorianSynaro) April 22, 2020

Desde la noche del martes, el supuesto hacker aseguró haber tumbado el sitio web de la Dirección General de Ingresos (DGI). La web estuvo fuera de funcionamiento unas horas pero este miércoles a primera hora ya funcionaba bien.

El siguiente sitio web que botaron fue el del INSS. «Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ha sido tomado #Desconectado. Todos los servidores internos también han sido retirados», escribió el presunto hacker en su cuenta de Twitter.

El atacante cibernético continuó con la web de la Policía y un par de horas después le siguió la del Canal 6 de televisión.

«Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ha sido tomado #Desconectado . Todos los servidores internos también han sido retirados», escribió. » ¡Cloudflare no protegerá tus servidores de mierda!», agregó, en referencia a una empresa estadounidense de ciberseguridad.

Ataques en 2018

En abril de 2018, esta cuenta hacker se dio a conocer tras anunciar una serie de ataques masivos contra los sitios web de instituciones estatales controladas por el régimen de Daniel Ortega, debido a la represión que ejercía contras las protestas ciudadanas que iniciaron el 18 de abril de ese mismo año.

#Anonymous #OpNicaragua #SOSNicaragua #NicaraguaResiste Tomorrow are the massive attacks against the oppressive government of #Nicaragua. Join us and help the oppressed peoples of Nicaragua! pic.twitter.com/PPxgxKmzFC — Lorian Synaro 🍀 (@LorianSynaro) April 26, 2018



En esa ocasión, la cuenta Lorian Synaro cumplió. Los sitios web de la Asamblea Nacional, Procuraduría General de la República y Juventud Presidente permanecieron caídas por varias horas como consecuencia de los ataques cibernéticos anunciados.

¿Quién es Anonymous?

Anonymous es la mayor red de hackers en todo el mundo y, según información de internet, este gremio lucha por la libertad de expresión, independencia en internet además por temas sociales y políticos.



Anonymous también se autodenominan «hacktivistas», pues se encargan de realizar ataques cibernéticos a los gobiernos, corporaciones y empresas que violan la libertad de los ciudadanos.

A este colectivo se le atribuyen múltiples ataques entre los cuales destaca la publicación de los supuestos correos y números de los miembros del grupo xenófobo Ku Klux Klan, en Estados Unidos.