“No nos ignoren, solo queremos regresar”. La historia de dos salvadoreños que quedaron atrapados en Nicaragua por el cierre de fronteras que ordenó Nayib Bukele

Alejandro Ponce y Esmeralda Casco son dos salvadoreños que tienen más de un mes de estar en Nicaragua. Llegaron al país por razones diferentes y sin conocerse. Tras el cierre de fronteras y del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez que ordenó el presidente Nayib Bukele por la pandemia del nuevo coronavirus, quedaron atrapados. Ahora esperan que las autoridades de El Salvador implementen un plan de repatriación y puedan regresar a su tierra.

Ponce vino el pasado 11 de marzo para participar de un Festival Internacional de Danza Contemporánea y representar a El Salvador, pues además de ser comunicador es artista. Salió a las 5:00 de la mañana junto a su pareja de baile, sin pensar que horas más tarde el presidente salvadoreño ordenaría el cierre de las fronteras. Por su lado, Casco llegó al aeropuerto de El Salvador procedente de Honduras el 12 de marzo, pero al tener que someterse a la cuarentena que había orientado el gobierno decidió no ingresar al país, pues padece diabetes y su médico le recomendó que lo mejor era no estar en los albergues que se habían creado. Aprovechó que tenía unas reuniones de trabajo en Nicaragua, pues labora para una fábrica de camas en El Salvador, y llegó el 13 de marzo.

Ambos habían visitado antes Nicaragua y no habían tenido problema alguno, aseguran.

El festival al que fue invitado Ponce, de 30 años, transcurrió con normalidad hasta el 15 de marzo, cuando estaba previsto a finalizar. Ese mismo día, el salvadoreño tenía su vuelo de regreso, pero con la cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el mandatario salvadoreño, el cierre de las fronteras y las restricciones impuestas a viajeros nacionales y extranjeros que llegaran a El Salvador, no fue posible. Tuvo que abandonar el hotel donde se hospedó los tres días que duró el festival y buscó a una familia que ya conocía en Managua para hospedarse con ellos. Se separó de su pareja de baile, que quedó en la misma situación y quien acudió a familiares que tiene en Masaya.

Lea además: Nicaragua, el único país de Centroamérica con las fronteras abiertas para los extranjeros pero cerradas para los nacionales

Junto a Ponce y Casco, hay más de un centenar de salvadoreños varados en Nicaragua, aseguran. La embajada de El Salvador en Nicaragua, según los salvadoreños, creó un grupo en whatsapp para comunicarse con ellos, pero sostienen que la comunicación no ha sido fluida, no han obtenido una respuesta concreta y solo les dicen que tengan fe y paciencia. “De parte de Cancillería (de El Salvador), de la canciller Alexandra Hill Tinoco, que es la encargada del gobierno central, la sensación es de abandono”, sostiene Ponce.

Tanto Ponce como Casco aseguran haber llenado dos formularios que les enviaron las autoridades salvadoreñas sobre datos generales, si podían costearse su regreso a El Salvador, contactos que tienen en El Salvador y Nicaragua. Recientemente les pidieron que enviaran fotografías con sus rutas de viaje, pero sin detallarles para qué se ocuparía esta información, dijo el salvadoreño.

Ponce recibió recientemente un bono de 25 dólares de parte de la embajada de El Salvador de Nicaragua para que comprara víveres, pero asegura que no es suficiente y no le permite mantenerse en un país que no es el suyo. La ayuda no fue a todo el grupo y sucedió un mes después de estar varado, cuenta.

“Para nosotros es desesperante, al final de cuentas lo único que queremos es regresar y pasar cuarentena en El Salvador como se debe pasar y como está establecido en el decreto de Emergencia y regresar con nuestras familias. Eso es todo”, dice Ponce, quien recibió hace unos días una notificación de la empresa para la que trabaja informándole que su puesto podría ser suspendido.

Puede interesarle: Coronavirus en El Salvador: la polémica por la negativa de Bukele a acatar la orden de la Corte Suprema que prohíbe «detenciones arbitrarias» durante la cuarentena

Por su parte, Casco, de 47 años, asegura estar frustrada y angustiada pues desea estar en su país con su familia; y realizarse los controles médicos necesarios, ya que ha estado presentando alteraciones en los niveles de azúcar. Además le preocupa el tiempo en el que podrá reintegrarse a la empresa, a pesar de que trabaja, desde el hotel donde está hospedada en Managua, por llamadas o videoconferencias.

La salvadoreña cuenta que llegó a Nicaragua con una mudada de ropa extra, pues la reunión de trabajo en Honduras solo era de un día. Casco salió el mismo 11 de marzo de El Salvador hacia el país vecino, pero ya no pudo ingresar al país. Tras llegar al aeropuerto, se contactó con una agencia de viajes y pidió un boleto a Nicaragua. “Estoy preocupada porque he dejado a mi familia, a mi hija, he dejado a mi mamá que también la cuido allá y pues solo esperando un milagro para poder salir, pues nuestra agonía no termina saliendo de Nicaragua, apenas empezaría porque tendríamos que ir a un hacinamiento para demostrar que no somos pacientes de Covid-19”, dice Casco.

Un video para comprender a los #VaradosSv , no quieren que el gobierno pague nada, no quieren entrar a lo loco, no quieren saltarse la cuarentena pic.twitter.com/PIqvR1tiaB — Dino Safie (@dinosafie) April 22, 2020



Las reuniones que tenía previstas en Nicaragua no las logró realizar. En la semana acordada de trabajo, el gobierno de Nicaragua informó sobre el primer caso de coronavirus y las empresas no brindaban atención presencial en sus oficinas. Se contactó vía telefónica y por videoconferencias, cuenta.

Lea además: Nicaragüenses varados en El Guasaule ingresaron al país por «puntos ciegos», confirman autoridades de Honduras

Casco dice que funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) la han buscado en dos ocasiones para conocer las medidas que están tomando mientras permanece en el país. Ella asegura que permanece todo el tiempo en el hotel y solo sale al supermercado para abastecerse de víveres.

La mujer espera una respuesta pronta de las autoridades, pues alega sentirse frustrada y angustiada. Dice que se refugia en la oración mientras puede regresar a su casa.

Al menos 4,500 salvadoreños están varados en unos 43 países, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ante esta situación, éstos se han organizado a través de las redes sociales y crearon la etiqueta #VaradosSV para demandar a las autoridades su regreso al país, pues se enfrentan a las limitaciones de recursos económicos para costear sus gastos en el país donde se encuentran.

La Asamblea Legislativa había aprobó el pasado 1 de abril el Decreto Legislativo 621 donde ordenaba al gobierno salvadoreño la regulación del retorno de los salvadoreños, sin embargo, el presidente Nayib Bukele descartó un plan de repatriación alegando que no tienen la capacidad para tenerlos en los albergues que han habilitado.

Puede leer: Nicaragüenses en Panamá también solicitan repatriación al régimen orteguista

El pasado 8 de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al gobierno salvadoreño crear un plan de repatriación para los connacionales varados en el mundo. Según la orden, la repatriación se haría de manera gradual y se priorizaría a ciudadanos con casos especiales. “Dicho plan tendrá que incluir criterios objetivos a efecto de priorizar el regreso escalonado de aquellos salvadoreños que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad o de urgente necesidad personal o respecto de terceros, por lo que debe realizarse cuanto antes -si no se posee- un registro o base de datos de los connacionales que se encuentren en esas circunstancias y establecer prelaciones de retorno”, se leía en la resolución de acuerdo a medios locales.

@elsalvadorcom porfavor ayuda difundir. Necesitamos ayuda porfavor. Nos hemos quedado varados en Nicaragua. Difundan porfavor estamos muriendo de hambre. pic.twitter.com/lw44Q5xizW — Heartsweet (@Heartsw48224014) April 7, 2020

Tras la orden emitida, medios de comunicación locales reportaron que Bukele vetó el decreto legislativo 621 alegando que era inconstitucional por violentar la seguridad jurídica. Además aseguró que no se tomó en cuenta la capacidad de los albergues, el personal de salud con el cuentan ni la cantidad de salvadoreños fuera del país.

Lea también: Presos salvadoreños fabrican alcohol gel para cuerpos de seguridad

Bukele además se quejó de que no se realizaron consultas a los Ministerios de Salud y a la Cancillería salvadoreña.

Han intentado salir del país en dos ocasiones

Los salvadoreños varados en Nicaragua, incluyendo a Ponce y Casco, han intentando salir del país, pero no ha sido posible. Casco cuenta que intentó salir del país vía marítima después que un grupo de estudiantes salvadoreños lo lograra el pasado 26 de marzo, pero las autoridades migratorias de Nicaragua les informaron que no había permiso para que viajara. Ella asegura que ya tenía listas las maletas.

Tenga misericordia de nosotros. Mi hija y yo somos Salvadoreños y mi esposa es de Nicaragua. Estamos varados en Jinotega Nicaragua ayudenos a regresar a nuestra casa y hacer la cuarentena en nuestra casa.

Tengo un hijo en el Salvador con mi madre. Tenga misericordia — Oduber Payes Escobar (@EscobarPayes) April 6, 2020

El último intento lo hizo el de 2 abril por la frontera terrestre con Honduras, pero tampoco tuvo éxito. “Llegamos a migración de Nicaragua y nos dejaron salir, nos hicieron firmar documentos, pasaportes y salimos a unos metros a la frontera de Honduras, pero el consulado nos dijo que nos quedabamos estacionados en el punto fronterizo porque no estaba el cónsul de El Salvador para recibirnos ahí en Honduras. Nos dijeron que esperaramos dos horas, cuando estábamos en esa espera, Migración de Nicaragua no le pareció que estuviéramos ahí estacionados y sin muy poca información nos quitaron los pasaportes, las licencias de los vehículos y nos regresaron. Nos dijeron que habíamos cometido como algo inusual, un procedimiento inusual y que nos teníamos que regresar. Nos escoltaron con una patrulla de regreso, de vuelta para Nicaragua; como a cinco kilómetros dentro nos dieron los pasaportes y nos dijeron que volvieramos para Managua”, cuenta Casco, quien se lamenta por haber perdido esa oportunidad para regresar a su país.

Puede interesarle: Nicaragua no aparece entre países que han solicitado ayuda al BCIE para completar pruebas de Covid-19 donadas

Por su parte, Ponce pide que no los ignoren. “No nos den la espalda, así como la publicidad del gobierno dice que hay que estar juntos y unidos, nosotros somos salvadoreños y por derecho constitucional; y el simple derecho de nacer en El Salvador, merecemos estar en nuestro país, merecemos entrar en las condiciones sanitarias que se deben tomar. Que nos hagan caso, que no nos ignoren, eso es lo único que queremos. Solo queremos regresar. No estaríamos haciendo ruido, solo porque queremos regresar”, asegura Alejandro Ponce, quien tiene a su esposa y su hija en San Salvador; y el resto de su familia. Dice que les frustra que él esté lejos de su casa.