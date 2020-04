La incertidumbre y la zozobra invade a las madres de presos políticos y reos comunes que están encerrados en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, después que durante una visita especial, varios reos confesaran a sus familiares que supuestamente existen tres reos con síntomas de Covid-19 y que uno de ellos incluso estaría muy mal.

Mientras las autoridades no les permiten el ingreso de mascarillas, cloro y alcohol en gel para evitar el contagio.

Esto se suma a que La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió por medio de familiares una carta escrita por reos comunes, denunciando el posible contagio y lo preocupados que están debido al poco interés de las autoridades carcelarias para atender el problema.

Carta entregada por familiares de privados de libertad del SPN Jorge Navarro. LA PRENSA/ CORTESÍA

«En todo el penal están aterrorizados porque esa información empezó a correr de boca en boca esta semana entre los mismos reos y custodias. Si esa pandemia se riega dentro de esa cárcel no quedará nadie vivo, ni los custodios ni el mismo alcaide y no puede ser que las autoridades no hagan nada al respecto», dijo una de las madres de los afectados.

Rosario Murillo en sus intervenciones a mediodía asegura que la situación en los penales está «completamente normal» y que dentro de estos se toman todas las medidas higiénicas para evitar la propagación del virus, aunque no se ha preocupado por responder las denuncias de los familiares referidas al bloqueo de gel y mascarillas para los reos.

La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo expresó que harán gestiones ante Cruz Roja Internacional para que indaguen sobre el posible contagio, pues a la CPDH no los dejan ni acercarse a dicha institución.

La semana pasada, autoridades del SPN les pusieron un cordón humano de custodias como tranque en la calle de acceso, para que abogados de la CPDH no pasaran y hasta los bajaron del carro y los registraron. «De confirmarse la información del contagio sería una bomba de tiempo y una irresponsabilidad si el gobierno no tomar medidas», dijo Oviedo.

Familiares de reos políticos y reos comunes han estado pidiendo cambio de medidas cautelares para sus hijos y esposos por una convivencia familiar, al menos mientras pase la emergencia del coronavirus, pero los jueces las han negado. «Nada hacen con tenerlos ahí encerrados y sin medidas de protección ni de aseo, porque no hay suficiente agua para asear ni les permiten el alcohol en gel ni las mascarillas», dijo otra madre consultada por este diario.

Jueces no han resuelto escritos

Después que el Ministerio de Salud (MINSA) diera a conocer el primer caso positivo de Covid-19 en Nicaragua el pasado 18 de marzo, abogados de reos políticos y activistas como Yonarqui Martínez, Elton Ortega, Arnulfo López, entre otros, presentaron más de 20 escritos solicitando el cambio de medida cautelar por enfermedad, edad y otras circunstancias, pero a la fecha los jueces o no los han resuelto y otros incluso los han rechazado.

Según las madres de los reos, ya informaron de la situación a la Cruz Roja Internacional para que vayan a comprobar la situación al penal, porque lo que más molesta es la incertidumbre con la información porque no hay autoridad que salga a aclarar la situación y tomar medidas preventivas para evitar el contagio dentro del penal.