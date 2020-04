Trabajadores del poder judicial alarmados por supuesto caso positivo de Covid-19

Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se encuentran alarmados ante la noticia de que un funcionario de ese poder del Estado dio positivo a Covid-19 y se encuentra en cuarentena junto a su esposa y su hijo, quienes también son trabajadores de esa institución pública.

LA PRENSA buscó versión oficial a través del Departamento de Prensa de ese poder del Estado, pero no hubo respuesta a las llamadas. También se llamó e incluso se consultó por Whatsapp al funcionario supuestamente contagiado, pero este no respondió las llamadas ni mensajes enviados.

Lo que más genera zozobra entre los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia es la falta de información sobre la situación y las medidas a tomar. «Aquí lo único que hay es una botella con alcohol en las oficinas, pero al menos dejan usar tapa boca, pero no informan las cosas por la vía correspondiente, para que nosotros nos resguardemos», dijo una de las trabajadores consultados por este diario.

Según fuentes internas, la última vez que se le vio laborando al afectado, fue en una juramentación de testigos de abogados y notarios públicos. «En esas reuniones se aglomera mucho la gente y hay mucho contacto porque tienen que firmar documentos. Creo que ese es el resultado de no tomar medidas ante la pandemia. Esas reuniones masivas de gente no deben estarse dando», dijo otra de las fuentes consultadas.

Más supuestos contagiados

Según las fuentes, este miércoles una ambulancia del sistema de Salud Pública llegó a traer al hijo del funcionario supuestamente contagiado de coronavirus, lo que también provocó alarma en los trabajadores de ese edificio. Otras fuentes también dijeron que otro joven de otra dependencia judicial en la misma edificio de la Corte Suprema de Justicia, también está en seguimiento por supuesto contagio de la misma enfermedad. En la oficina del presunto afectado está trabajando un suplente y según las fuentes internas, no dejan pasar personal de un edificio a otro.

Oficialmente las autoridades del Ministerio de Salud reportaron este jueves el tercer muerto por Covid-19. En Nicaragua, según el Minsa se han registrado 11 casos positivos.

Siguen las quejas

Abogados litigantes siguen quejándose que el personal judicial no toma las medidas durante las audiencias y que no usan mascarillas, las salas están llenas de gente y son pequeñas y no usan alcohol en gel para desinfectar.

«Casi todos los días he tenido audiencias y he visto como el personal no implementa medidas de seguridad. Esto es peligroso para todos, hasta para los reos porque se pueden contagiar y llevar el virus a la cárcel, donde no tienen condiciones higiénicas y sería un contagio masivo», dijo el abogado Julio Montenegro, al salir de audiencias.

Las autoridades penitenciarias no permiten el ingreso de cloro, mascarillas y alcohol en gel para los presos en el penal, donde supuestamente también hay contagiados, según denuncias de privados de libertad ante organismos de derechos humanos.