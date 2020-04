Familiares piden ayuda médica para exrea política de Diriamba

En la casa de la excarcelada política Carolina Gutiérrez Mercado no hay alegría, por ahora todo es tristeza y necesidad. Ella, una mujer trans, está mal de salud, tiene anemia y está sin fuerzas, ha perdido mucho peso. Pasa acostada en su cama todo el día, a ratitos puede sentarse. Tiene inflamados los pies y lo único que desea es que un médico se apiade y vaya a su casa a atenderla.

«Está bien mal. Ahorita lo que necesita es un médico. La gente ayuda con alimentos, pero lo que necesita es un médico», contó su hermana Scarleth Díaz Mercado, vía telefónica. Nació bajo el nombre de Augusto Antonio y decidió sumarse a la lucha cívica en abril de 2018 en Diriamba, municipio del departamento de Carazo.

Hace unas semanas tuvo unos días en el Hospital Manolo Morales. Ahí le diagnosticaron una anemia avanzada. «No tiene mucho de haber estado en el hospital Manolo Morales, le pusieron sangre, ahí estuvo unos cinco días y recayó», agregó su hermana.

Scarleth y su mamá, Noa Luz Mercado Parrales, pasan al pie de su cama las veces que es necesario, rogando a Dios su pronta recuperación. «Se le da sopita de pollo, pero la devuelve (vomita). Él pasa todo el día en cama, ya no se puede parar. Se queja mucho, dice le duelen las costillas, también se cansa. Le duele mucho su cuerpo y la boca del estómago, sus pies los tiene inflamados», aseguró la hermana.

De escasos recursos

Carolina, de 35 años de edad, fue excarcelada el 20 de mayo de 2019, luego de 10 meses en prisión. Está bajo la figura de convivencia familiar.

«Él vendía enchiladas, pero ahora no puede. Él ha recaído dos veces. Ya no quiere ir al hospital, lo que quiere es que un médico venga a verlo en la casa. Buscamos a un médico en Diriamba pero no quiso venir. Nosotros no tenemos recursos para pagar a un médico privado, por eso apelamos a la caridad de un médico», contó Scarleth.

Por ahora, además de la sopa de pollo, requiere leche vitaminada, la que para la familia no es fácil de conseguir por la falta de recursos. También necesitan pampers, por lo que apelan a la solidaridad de la gente. «Quizás la gente nos puede ayudar. También necesita vitaminas y hierro. Ayer, como a las cuatro de la mañana, lo miramos malito, volteba los ojos», comentó Scarleth.

Además agregó que la fe en Dios es lo único que no pierden. «Solo Dios puede hacer la obra de que viva más tiempo. Nosotros tenemos fe».

Para cualquier ayuda puede contactarse con su hermana Scarleth Díaz Mercado al teléfono 582-68106.