Especialistas dudan de las cifras del Minsa sobre Covid-19 en Nicaragua

Reportes extraoficiales indican que en Nicaragua hay más casos positivos de Covid-19 de los que informa el Ministerio de Salud (Minsa), que hasta la fecha contabiliza 11 casos confirmados y 15 sospechosos. Especialistas en salud coinciden en que las cifras de contagiados son más altas que las que el régimen orteguista informa oficialmente.

Este miércoles 22 de abril, la presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Leslie Martínez, confirmó a LA PRENSA que detectaron dos casos positivos de Covid-19 en un proyecto de una constructora en Nicaragua. Mientras que fuentes extraoficiales aseguran a LA PRENSA que hay dos contagios más que no han sido reportados por el Minsa. Se trata de una persona cercana a uno de los casos fallecidos por Covid-19 en el país y otra persona que es la pareja de uno de los casos registrados como positivos.

Estos casos alimentan las dudas sobre las transparencia en la información que brinda el Minsa, y que ha sido criticada por especialistas en salud. «En Nicaragua yo multiplicaría los casos oficiales por 100», expresó el especialista en neumología y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Jorge Miranda.

El neumólogo aseguró que hay «muchos más casos» pero que estos no se registran porque el Minsa no tiene una «política de búsqueda activa». «En principio, en un país que realiza bastantes pruebas, suficientes para aproximarse a la realidad de la pandemia, aún así los casos reales son 10-100 veces más. Con más razón en países como el nuestro, donde no hay una política de búsqueda activa de casos que incluyan asintomáticos», manifestó el especialista.

Lea también: Nicaragua sigue a la cola de la región realizando entre 100 y 200 pruebas de Covid-19 al día

En Nicaragua se realizan entre 100 y 200 pruebas al día según lo ha admitido el secretario general del Minsa; es la cantidad más baja a nivel de Centroamérica, por lo que este número no da abasto para revelar la realidad que atraviesa el país. Del total de casos confirmados hasta ahora, tres han fallecido, siete se han recuperados y uno se mantiene activo.

Vigilancia epidemiológica

El epidemiólogo y parte del Comité Científico Interdisciplinario, Leonel Argüello, declaró que si bien el gremio médico se basa en los números oficiales, la función de la vigilancia epidemiológica consiste en buscar más allá de los casos confirmados hasta ahora, es decir, el foco de contagio que indica el lugar, movilización y círculo de gente con el que se relacionó el paciente.

«El rumor tiene un valor. Por ejemplo, si vos olés humo puede ser un incendio, es una pista que te lleva a buscar. El Ministerio de Salud debería buscar todos esos casos que están hablando los del monitoreo del Covid-19, así funciona la vigilancia epidemiológica», señaló el doctor.

El especialista compartió que conoció cinco casos de médicos que tuvieron contacto con pacientes y tomaron la medida de la cuarentena, por 14 días, pero que estos no enfermaron. Sin embargo, desconoce si el Minsa los incluyó en la lista de casos sospechosos. De manera extraoficial se conoció que uno de los últimos casos registrados es un médico.

Puede interesarle: ¿Por qué son tan importantes los kits de muestra y extracción para procesar muestras PCR, que detectan el Covid-19? ¿Nicaragua tiene suficientes?

«El médico, enfermera y el personal de salud trabajan en ambientes contaminados, son los que tienen más riesgo personal y familiar, pues pueden llevar el virus a su casa y afectar a su familia si no siguen estrictamente las medidas para evitar el contagio», agregó el doctor Argüello.

A inicios de este mes se conoció la renuncia de una especialista del área de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense. Fuentes extraoficiales revelaron que el motivo fue la falta de medidas de prevención ante el Covid-19, y que al menos dos doctores que tuvieron algún contacto con el paciente que murió de coronavirus el pasado 26 de marzo, presentaron síntomas propios del virus.

Este jueves se conoció que trabajadores de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se encuentran alarmados luego de enterarse que un funcionario de ese poder del Estado dio positivo en el test de coronavirus. Según los trabajadores él y su esposa e hijo, quienes también trabajan en esa institución pública, se encuentran en cuarentena.

Estar alerta a las enfermedades

El especialista en salud pública, Alejandro Lagos, no reparó en afirmar que en Nicaragua, hay altas cifras de contagio pero la irresponsabilidad del Minsa que no lleva a ni siquiera alertar a la población de la situación.

«Toda persona que llega con sintomatología respiratoria que implique dificultad para respirar es Covid-19 positivo, mientras no se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que la irresponsabilidad del Minsa llega más allá del extremo que en vez de estar dando cifras de pruebas que ha realizado el Minsa, que es una mentira, debería alertar a la población», refirió el doctor Lagos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que la situación del coronavirus en Latinoamérica se intensificaría para los próximos días por lo que urgió reforzar las medidas preventivas contra el virus y ampliar los test del Covid-19.

Lea además: Las cuatro fases de la pandemia del Covid-19 según la OMS. ¿En cuál se encuentra Nicaragua?

Sin embargo, el Minsa mantiene secretismo sobre las acciones que tomará en un futuro y por el momento se ha dedicado a promover la visita casa a casa para explicar el procedimiento de lavados de manos. La OPS destacó que en Nicaragua «se están implementando las medidas que el gobierno ha decidido» en la lucha contra Covid-19 y que «se ha reducido la comunicación» del sistema de salud con ese organismo internacional.