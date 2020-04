La Unión Europea denuncia que en Nicaragua no hay avances en democracia

El representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, denunció que en Nicaragua no hay «avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos», dos años después del inicio de las manifestaciones sociales en contra del régimen de Daniel Ortega.

Borrell, por medio de un comunicado este 23 de abril, reiteró el compromiso de la comunidad europea en «seguir trabajando hacia una salida pacífica a la crisis» sociopolítica provocada por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses.

«Continúa la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica», denunció el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

#Nicaragua: Two years after the beginning of the April 2018 social protests & demonstrations, no tangible advances have been made. We reiterate our support to the Nicaraguan people in fulfilling their pressing needs and aspirations. https://t.co/SwjYtugajq

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2020