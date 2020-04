Dennis Martínez sobre el aniversario de la conformación de la Alianza Universitaria Nicaragüense: «Sigan fuertes en su lucha, peleando por sus sueños»

«24 meses resistiendo», se lee en una de las publicaciones de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) en sus cuentas de redes sociales. Y es que abril fue el punto de inflexión en la sociedad nicaragüense en una nueva revolución liderada principalmente por los jóvenes de diferentes tipos de universidades del país. A dos años de la conformación como organismo, el cual busca una sociedad democrática y sin dictaduras, el exjugador de Grandes Ligas, Dennis Martínez, quien ha seguido de cerca lo que se vive en el país desde su hogar en Miami los animó a continuar en la lucha.

«Hoy 24 de abril de 2020, celebrando a la organización AUN de jóvenes nicaragüenses en su segundo aniversario de haberse constituido, buscando y aspirando por un cambio en nuestro país. Yo los felicito desde acá de Miami y que sigan fuerte en su lucha, peleando por sus sueños, nunca se rindan, siempre sigan adelante que son el futuro, confiamos en ustedes y felicidades de nuevo», fueron las cortas palabras del mejor jugador de beisbol en la historia de Nicaragua.

No es primera vez que Dennis Martínez habla a favor de la juventud nicaragüense. Tras la graduación de su hijo Ricky Martínez también había enviado un mensaje de aliento. «Leo que expulsan a los estudiantes de la universidad porque reclaman sus derechos y levantan la voz y eso no es correcto. No puede ser que las instituciones públicas de nuestro país les quiten la educación a los jóvenes por querer un cambio. Siempre me pregunto, ¿qué pensarían los padres que están en la otra acera si eso les pasara a sus hijos? ¿Cómo los tomaría? Es bonito verlo de un lado, pero no cuando te tocan a vos. Todo muchacho tiene derecho a decir su opinión y mostrar su carácter”.

«El Presidente» tampoco calló sobre la injusticia al jugador de beisbol de Jinotega Robin Zeledón suspendido por un año por pedir su baja por miedo al Covid-19. En ese sentido fue concreto en su pronunciamiento: «Los dirigentes deben tener conciencia en torno a todo lo que está ocurriendo. Ellos serán los responsables de las familias que puedan morir». Por otro lado, también Martínez en las últimas entrevistas concedidas mostró abiertamente su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y lamentó la falta de medidas de los gobernantes del país en relación a la pandemia que se vive.