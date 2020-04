Lluvia de críticas a Trump por sugerir combatir el virus con «desinfectante»

«Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. En un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así con una inyección en el interior o casi una limpieza?», se preguntó el jueves (23.04.2020) Donald Trump en sus declaraciones diarias sobre la epidemia en la Casa Blanca. Esta sugerencia suscitó una lluvia de críticas por parte de especialistas.

«Esta idea de inyectar en el cuerpo o ingerir cualquier tipo de producto limpiador es irresponsable y peligrosa», declaró a la cadena NBC el director Vin Gupta, experto en salud pública y especialista en el pulmón y en cuidados intensivos.

1) Yes, disinfectant will kill SARS-CoV-2 on the laboratory bench (in vitroo)

2) So will machine gun bullets, exploding TNT, etc. (on the laboratory bench).(in vitro)

3) The inside of the human body (in vivo) is very different from a laboratory bench. https://t.co/BXdDb3ndMD

— Dr Karl (@DoctorKarl) April 24, 2020