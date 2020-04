Especialistas dicen que incertidumbre por Covid-19 en el país genera una ansiedad que podría derivar en trastornos emocionales

En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 en Nicaragua, la falta de información certera y creíble de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, respecto a los contagiados, crea una zozobra e incertidumbre en la población.Esto a su vez genera un estado ansioso en las personas.

Este estado psicológico te puede llevar a una serie de trastornos emocionales y físicos, sino le prestan atención debida, explicaron dos especialistas en Psiquiatría y psicología de la Unidad Médica Azul y Blanco, a través de video conferencia.

«La falta de aplicación de medidas de protección para evitar el coronavirus como en otros países y la falta de certeza de información respecto a los contagios que vivimos los nicaragüenses te pueden llevar a un estado ansioso porque sentimos que estamos en peligro, que estamos desprotegidos, indefensos, huérfanos porque vemos que las autoridades que deben protegernos, no aplican medidas para ello», explicó el doctor Luis Del Palacio, psiquiatra, Integrante de la Unidad Médica Nicaragüense – UMN, miembros de la Alianza Cívica.

Esta ansiedad y sus consecuencias como falta de sueño, de apetito, tristeza, frustración, entre otros síntomas, se manifestará de acuerdo a las circunstancias de cada individuo. Es decir, su entorno y condiciones como falta de empleo, deudas, presiones económicas, riesgos, entre otras, agregó Del Palacio.

Ignorancia y miedo

Otra circunstancia en tiempos de pandemia que te puede llevar a la ansiedad es la infodemia, término nuevo introducido por la Organización Mundial de Salud (OMS), el cuál define a la combinación de ignorancia (falta de información, noticias falsas) y miedo por parte de la población.

«Hay una cantidad excesiva e irracional de información respecto al Covid-19. No hay liderazgo efectivo en cuanto divulgación de información en cuanto prevención de la enfermedad», dijo Javier Barreto, psicólogo del Comité Científico Multidisciplinario.

Ambos especialistas recomendaron realizar algunas actividades positivos en los hogares, durante la cuarentena para evitar o disminuir la ansiedad. Entre estas están: crear grupos de comunicación familiar, el distanciamiento social no significa que no te podas mantener comunicado con familia y amigos. Hacer ejercicios, cocinar, tomar cursos en lineas, distribuir los trabajos de la casa, escuchar música, no estar pendiente del teléfono al menos dos horas antes de ir a dormir.

También evitar el abuso del alcohol, porque en encierro aumenta la violencia intrafamiliar y su consumo desmedido puede exacerbar la violencia, conservar las horas necesarias de sueño, evitar las noticias que te estresan, y evitar que los niños y adultos mayores las vean.

Ambos especialistas dicen que la ansiedad en personal sanitario tiene otras complicaciones como sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, cuando no podes ayudar a los contagiados. También se suma el miedo por la falta de protección personal, el riesgo de infestar a sus familiares.