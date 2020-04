El legado de Mario Moncada

“De verdad que no es fácil dejar un lugar después de tantos años”, le dijo Mario José Moncada a su pupila Arlen Cerda años atrás, al despedirse de ella cuando renunció de su cargo de editor de la sección de Economía del Diario LA PRENSA, ahora para muchos amigos y colegas, esas palabras tienen un significado especial, él ha partido, “Marito” como era conocido en el gremio, falleció este miércoles. El gremio periodístico nacional sucumbió ante la noticia inesperada, pese a que estuvo dos semanas con pronóstico reservado en un hospital capitalino, el desenlace tomó por sorpresa a todos. Mario tenía 44 años de edad, se graduó en la Universidad Centroamericana (UCA) y trabajó como periodista en los diarios LA PRENSA, donde llegó a ser editor de Economía y Nacionales, y en La Noticia, una publicación de duración fugaz de finales de los años noventa.

El “caballero del periodismo”

Los homenajes a Mario no se hicieron esperar en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde sus amigos y colegas escribieron sin escatimar cariño las referencias a este “caballero del periodismo”, como lo citaron sus amigos y colegas.

“Marito me hizo sentir parte del equipo desde el primer minuto. ‘Yo también estoy nuevo en esto’, me dijo para que agarrara confianza. Aprendí de él con su ejemplo diario: era muy trabajador, cuidadoso, detallista. Y también sabía reírse de las zanganadas que a uno le pasan. Siempre me sorprendió que enseñara con tanta paciencia y tacto, su vestir impecable y como todos los días era uno de los primeros en llegar para limpiar escrupulosamente su escritorio”, expresó Arlen Cerda.

“A veces las personas no tienen idea de la huella que dejan en uno”, le escribí en un correo de despedida, cuando renunció en LA PRENSA, agregó.

Luis Núñez Salmerón, colega de Mario en el Diario de los Nicaragüenses, fue uno de los primeros en reaccionar. “Todavía sigo repitiéndome que es un mal sueño tu partida Marito, hermano. La semana pasada sonaron las alertas por tu salud, y oré. Pero el Señor decidió otra cosa. No cuestiono, solo le digo, Dios, estoy muy triste, Me duele. Hasta luego Amigo, no te vas. Es un hasta luego, o no, es una bienvenida a una sala de redacción, a gritos, sonrisas, desvelos nuevos. Noches de adrenalina, nuestro paraíso colega”.

Fue un Día de la Tierra triste, 22 de abril. “Seguimos llorando en abril”, destacó la periodista y comunicadora Jenny Muñoz. “Un Día de la Tierra te fuiste al cielo”, apuntó Gustavo Ortega Campos, ambos colegas de Mario en LA PRENSA.

El periodista Danilo Aguirre Sequeira, amigo de Mario, también reaccionó. “La noticia del fallecimiento de Mario Moncada me ha estremecido profundamente, Marito, como lo llamábamos la mayoría de sus amigos, fue una persona increíble, de un corazón abierto para todo aquel que lo necesitara, un caballero en todos los sentidos y un amigo de esos que son eternos, de esos amigos que resulta imposible olvidar. Descansa en paz colega, descansa en paz mi querido amigo”.

Las enseñanzas que dejó en editora de la prensa

Por su parte, la editora de Economía, Wendy Álvarez, expresó que la partida de Mario deja un profundo dolor y vacío en el gremio periodístico, “pero particularmente en los periodistas que trabajamos muy cerca de él. Lo conocí en el 2007 cuando me incorporé, aún siendo estudiante de Periodismo, como reportera de apoyo en la sección de Economía y Negocios”.

“Pese a que no tenía conocimiento en economía, él con mucha paciencia y dedicación me empezó a formar en esta especialidad del periodismo, siempre me animó a buscar la excelencia, a ser acuciosa, a no quedarme con una sola versión, a ir más allá de las estadísticas, hasta conseguir un producto noticioso que ayude a nuestros lectores a entender cómo las políticas económicas estatales afectan sus vidas”, afirmó Álvarez.

Agregó que su mayor legado en ella “no solo es la pasión por el periodismo económico, sino que también me enseñó a que no basta con ser un editor en jefe de una sección periodística, sino que hay que ser un maestro para el equipo, compartir conocimiento, guiar al periodista, acompañarlo en todo el proceso de construcción de la información”.

“Hoy que estoy en la silla que por muchos años ocupó Marito, intento replicar con mis compañeros lo que me enseñó durante mi formación inicial, siendo estudiante. Fue un ejemplo de rigor, de excelencia y un referente para el periodismo económico en Nicaragua. Mucha de mi formación en esta especialidad se la debo a él, que será mi máximo mentor en el periodismo económico por siempre”, resaltó la editora de Economía de LA PRENSA.

Avalancha de sentimientos

Desde el exilio, el periodista Luis Galeano también se pronunció. “Impactado por la muerte de Marito Moncada. Que Dios lo tenga en su presencia. Un hombre joven, talentoso, un buen periodista, un caballero”.

Y las fotos de Mario inundaron las redes, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro publicó sus condolencias, y se formaron conversaciones digitales que hasta hoy continúan y seguirán sin duda; el recuerdo de Mario es imperecedero.

Desde España, su amiga y compañera de estudios universitarios Mirna Velásquez, acompañando su post de la canción “Cuando un amigo se va”, dijo: “No me cabe ni la menor duda que los ángeles te llevaron al cielo y te introdujeron en la ciudad santa de Jerusalén. La gente buena y linda parte antes de lo que podemos imaginarnos. Tu fe, de la que tantas veces hablamos, hoy ha hecho que el Rey de Reyes haya cumplido sus promesas y derramado sus gracias sobre vos. Estarás por siempre en mi corazón, queridísimo Mario Moncada”.

Gustavo Álvarez, amigo de Marito desde los días universitarios, apuntó que fue una gran persona y un gran profesional. Nos conocimos desde la universidad, estudiando juntos y luego fuimos compañeros de trabajo en LA PRENSA y La Noticia, y siempre dio su mayor esfuerzo a la hora de cumplir con su labor.

Sus compañeros de equipo en el periodismo económico encabezaron el homenaje, también con la misma melodía. María Antonia López comentó: “Marito Moncada. Extrañaremos tu paciencia pipe. Tu buena amistad. Tu don de gente. Ese muchacho formal, educado y gran profesional dedicado. No te digo adiós pipe… te digo hasta siempre”.

Ricardo Guerrero, pupilo de Mario, señaló “Mi hermano Mario Moncada descansa en paz. Allá nos vemos en el cielo hermano. Un excelente periodista y ser humano”.

Harold Rizo por su parte posteó: “Descansa en paz amigo. Me quedarán los recuerdos del gran equipo que hicimos y lo que disfrutábamos dejando solo al editor. Guardaré los recuerdos del gran ser humano que fuiste y las anécdotas de la pandilla económica”.

Marito emprendió nuevos desafíos

Mario, sin duda se convirtió en poco tiempo en un profesional destacado, su sentido de responsabilidad era apabullante. Al dejar LA PRENSA laboró en el área de comunicación estratégica en empresas especializadas y al fallecer estaba a cargo de la Dirección de Asuntos Corporativos de Walmart Centroamérica.

“Marito tenía esa capacidad para tratar con tanto respeto, dignidad y consideración a la gente, que siempre pensé en él como una de las primeras personas que me mostró respeto como periodista, como persona, cuando llegamos tembeleques a los 17 años a aquella redacción de LA PRENSA, como pasantes en el último eslabón en la cadena alimenticia donde grandes tiburones no nos querían tomar en serio. No es nada fácil encontrar alguien tan íntegro, amable y profesional como él, grande Marito, catrín. Me uno al sentimiento por su demasiado pronta partida”, escribió Tammy Zoad Mendoza.

Luis Felipe Palacios, corresponsal de la agencia EFE en Nicaragua, caracterizó a Mario: “Hombre noble, bondadoso, educado, catrín, esforzado, profesional, caballeroso. Era un alma de Dios. Nunca le escuché mala palabra, ni hablar ni desear mal a nadie. Desde que lo conocí ya reflejaba valores de un comportamiento ejemplar. Un hombre bueno se nos ha adelantado. Elevo mis oraciones al Señor por el alma de Mario Moncada”.

El periodista Wilder Pérez, ahora también en la agencia EFE, destacó en las redes: “Hay seres humanos excepcionales como persona y como profesionales. Mario Moncada, uno de ellos. Ya desde el colegio Simón Bolívar lo era, y lo fue hace pocas semanas cuando platicamos extensamente. Se despidió con su clásico ‘a ver cuándo no vemos’. No soy consciente de lo que duele ahora, que soy yo el que lo despido así, desde aquí. Mario… a ver cuándo nos vemos”.

Recuerdos de doña Fidelina Suárez

Mario inició sus labores periodísticas en LA PRENSA cuando aún era un universitario, la editora general de esa época, Fidelina Suárez indicó en su cuenta: “Muy impactada y triste por la muerte de Mario Moncada, Marito como le decíamos sus amigos. A Marito lo conocí comenzando su carrera en LA PRENSA, un chavalito. Marito era todo un caballero, educado, formal. Siempre te recordaremos Marito. Buen viaje al cielo”.