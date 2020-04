¿Cuáles son los nuevos síntomas que puede desarrollar una persona contagiada con Covid-19?

La tos, fiebre, y dificultad para respirar han sido las señales de alerta que una persona contagiada por SARS-CoV-2, que es el nombre científico del virus que origina el Covid-19, podría presentar. Sin embargo, este viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, incluyeron nuevos síntomas como: escalofríos, temblores, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida reciente del olfato.

Todos estos síntomas han sido notificados por personas con Covid-19, pero podrían variar desde quienes enferman de forma leve, hasta quienes lo hacen de forma muy grave. Estos pueden aparecer de dos a catorce días desde que una persona se expuso al virus.

No obstante, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, como cardíacas, pulmonares o diabetes “parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa de Covid-19”, señalan los CDC.

Pese a que los síntomas puede presentarse de forma distinta en cada caso, sugieren que se debe buscar atención médica de inmediato si la persona tiene dificultad para respirar, dolor de presión persitente en el pecho, confusión o dificultad para estar alerta que no haya sufrido anteriormente y presentar síntomas de coloración azulada en labios o el rostro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado, que además de los síntomas comunes por el Covid-19, algunos pacientes también han presentado congestión nasal o diarrea. No obstante, hay personas, los llamados asintomáticos, que pueden alojar el virus en su cuerpo, y no manifiestan ningún síntoma mencionado. Estas personas aunque no enfermen, si pueden transmitir el virus, han señalado especialistas a nivel mundial.

Cerca de una de cada seis personas que contraen Covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, advierte la OMS.

“En torno al 2 por ciento de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica”, alerta la OMS.