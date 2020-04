“Caso Ossiel Herrera”: la primera víctima mortal del Covid-19 en Nicaragua

Ossiel Herrera entró a Nicaragua el 12 de marzo en el vuelo 826 de Copa Airlines. Venía de Colombia y había hecho escala en el aeropuerto internacional Tocumen de Panamá. Así lo confirmó una fuente consultada del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y también familiares y amigos cercanos del estilista.

Pero el régimen de Daniel Ortega dijo que viajó a Colombia el 15 de marzo y regresó el día siguiente.

El vuelo entró de noche. Ossiel se sentía cansado por lo que solo pasó llevando una computadora por su salón de belleza y se dirigió a su casa. Pasaron un par de días y el cansancio no se iba, quiso aprovechar unas citas médicas que tenía para pasar consulta, y tras realizarle varios exámenes en una clínica privada le dijeron que tenía un virus que supuestamente le estaba afectando el corazón.

La última vez que Abel Herrera vio a su hermano con vida fue el 19 de marzo.

“Estaba trabajando con su computador y hablando por teléfono. Ya luego me dijo que iba para el médico”, dice. Abel acompañó a Ossiel para buscar a un especialista en el hospital militar pero no lo encontraron. Entonces fueron donde un cardiólogo, que al ver los síntomas lo mandó inmediatamente a hacerse unas placas en las que se vio que tenía una fuerte neumonía.

Inmediatamente Ossiel llamó al médico que siempre lo había atendido y este decidió dejarlo internado en el Hospital Vivian Pelllas. Llamaron al Ministerio de Salud para que le realizara pruebas para descartar que tenía Covid-19, pero el resultado salió positivo.

Desde el 12 de marzo que aterrizó en Nicaragua hasta el 20 de marzo que la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que había un segundo paciente de Covid-19 en Nicaragua, a Ossiel Herrera lo vieron hasta tres médicos. Lo medicaron para la inflación en una arteria del corazón y lo mandaron de reposo a su casa.

Abel Herrera asegura que hubo negligencia médica en el caso de su hermano y que de actuar de manera más rápida y eficaz quizás uno de los estilistas más reconocidos de Nicaragua todavía estaría vivo.

La pasión por la belleza

Cuando entraba a una sala llena de personas todos le sonreían, lo reconocían y lo saludaban. Ossiel Herrera tenía casi 30 años de trabajar en la industria cosmética. Había peinado y maquillado a reinas de belleza, personalidades de la televisión y la política y era impulsor de varios de los eventos de moda en Nicaragua.

El matrimonio del ingeniero Uriel Herrera Gadea y Gloria Núñez tuvo cinco hijos. Uriel, Gabriel, Ossiel, Abel y Ariel. Embarazada del tercero Gloria sufrió el terremoto de navidad de 1972, el último día de ese terrible año nació Ossiel.

A finales de los 80 los tres hermanos mayores son enviados fuera de Nicaragua para estudiar. Ossiel se va para Guatemala con uno de sus hermanos mayores y allá comienza sus estudios de peluquería. A inicios de los 90 es reclutado por una empresa francesa con sede en Estados Unidos y comienza a distribuir productos desde Miami, donde vive por algunos años. Pero el joven estilista quiere volver a Nicaragua para iniciar con un negocio propio y es así como funda su primer salón de belleza en Altamira.

“Era una persona maravillosa y excepcional. Tenía un humor increíble y era ocurrente. Era muy preparado y tenía un magnetismo hacía las personas. Muy trabajador, siempre estaba trabajando”, así lo recuerda Alexander Montiel, dueño de la franquicia Teen Universe y cuya organización compartía con Herrera.

Fue precisamente buscando contactos para la realización de la próxima edición de este certamen que viajó a Colombia. El plan era montar el espectáculo en Cartagena y de paso aprovechar para afianzar alianzas comerciales que tenía con unas casas distribuidoras de productos de belleza.

Montiel y Herrera se conocieron en 2009. Ossiel para entonces estaba trabajando con varios eventos, entre ellos el Fashion Weekend, Mister Model y hasta tenía una revista de belleza y moda que se leía en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Para entonces ya había recorrido toda Centroamérica y varios países de Latinoamérica, dando talleres y capacitaciones en el ramo de la belleza.

Pero no solo para aplicar tintes, sombras y hacer cortes era bueno. Montiel recuerda una anécdota que le ocurrió en 2017 y que le confirmó que Herrera en “cosas de trabajo resolvía”.

Faltaba una hora para que iniciara la gala de ese año del certamen Teen Universe y el escenario no estaba listo. Faltaban varias partes de la escenografía y Montiel estaba paralizado en medio del Teatro Nacional Rubén Darío sin reaccionar. Los representantes del canal de televisión que iban a transmitir el evento lo estaban presionando.

“Arrancamos en una hora esté a como esté el escenario. Me quedé helado. En eso aparece Ossiel y en pocos minutos se puso a llamar a media Managua para tratar de resolver y ese escenario estuvo a tiempo en una hora”, cuenta entre risas a la revista DOMINGO.

“Ya ves Alex, yo saco mi varita mágica y te resuelvo la situación”, cuenta Montiel que le dijo Herrera celebrando.

“Impulsó mi carrera”

Osman Flores también cumpliría dentro de poco 10 años de trabajar de cerca con Herrera. De hecho, se conocieron cuando este joven periodista estaba a punto de realizar su primera cobertura internacional de un evento de farándula.

Asegura que Herrera fue uno de los primeros en señalar su talento, animarlo y apoyarlo para que tuviera un programa propio en la televisión y así fue como nació ¡OH!

Incluso, en un momento que Osman salió del canal de televisión donde trabajaba, Herrera le consiguió una reunión con Juan Carlos Ortega, hijo de los dictadores, para que le produjeran el programa de farándula.

Flores asegura que los rumores de que el estilista fue invitado a una ceremonia del círculo privado de Daniel Ortega no está confirmado, y duda mucho de ese señalamiento.

“Hace mucho que Ossiel no estaba de lleno en peinar o maquillar, su trabajo principal era la distribución de productos. Eso sí, no te voy a negar que tenía buena relación con la pareja presidencial”, cuenta el periodista que en muchos eventos vio como Herrera peinó y maquilló a Camila Ortega y otros miembros de la familia Ortega-Murillo.

“Lo que pasa es que ellos (Ortega-Murillo) no son tontos, valoran la calidad. Cuando me llaman para peinarlos o maquillarlos certifico calidad”, le dijo en una ocasión Herrera a Flores.

Pese a trabajar en la moda y la belleza el estilista a la hora de vestir era muy sencillo y clásico. Nunca le gustó usar traje y prefería vestir casual con camisetas, jeans y camisas polo. Lo que si le obsesionaban eran los zapatos.

No tomaba ron ni cerveza, ni iba a discotecas. Prefería el vino y los asados en su casa en Diriamba, en donde solo entraban a los que él consideraba amigos.

Actualmente, tras la muerte de Ossiel, Abel Herrera se hizo cargo del negocio. Él también afirma que su hermano le impulsó en su carrera profesional, ayudándole a realizar estudios en Costa Rica y orientándole con grandes personalidades empresariales dentro de la industria de la belleza. Todavía le parece mentira que su hermano se convirtiera en menos de una semana tras su hospitalización, en la primera víctima mortal del Covid-19 en suelo nicaragüense.

“Se fue tranquilo”

Al recibir la noticia de que su examen de Covid-19 había dado positivo Ossiel Herrera lloró. Llamó a varios de sus amigos para darles la mala noticia. Trataron de tranquilizarlo y darle ánimo, pero tenía mucho miedo.

“A mí me partió el corazón escucharlo llorar”, recuerda Alex Montiel.

En cambio, con otras personas y ante la avalancha de rumores sobre su padecimiento, Herrera optó por negarlo.

Con Osman Flores trató de quitarle importancia al asunto desde el hospital.

Hablaron por celular y Herrera no quiso contarle la verdad y tras una hora conversando se despidió. “Amor me siento cansado, me van a poner una mascarilla con oxigeno seguimos chateando”, se despidió y esa fue la última vez que hablaron.

Abel cuenta que cuando las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) llegaron a traer a su hermano al Hospital Vivian Pellas, iban preparadas con trajes de protección, y que de inmediato levantaron un listado y llamaron a todos los empleados y personas que interactuaron con Ossiel para realizarles test para saber si se habían infectado.

Al mismo Abel lo dejaron casi 15 días en cuarentena, por ser la persona con la que más trató desde que volvió al país.

Alexander Montiel fue el que recibió el cuerpo de su amigo el jueves 26 de marzo. Se lo entregaron “con todas las precauciones” y hasta a la funeraria donde lo cremaron fue acompañado por autoridades del MINSA.

Las cenizas se las entregó a doña Gloria. “Ya estás en mi casa y conmigo mi muchachito”, dijo la madre del estilista al recibir la urna de madera. “Se fue tranquilo y bien atendido. Se hizo de todo para salvarlo”, sostiene Montiel.

Amigos, familiares y colegas están esperando a que pase un tiempo prudencial para realizar una ceremonia especial por la memoria del famoso estilista. No quieren que se vaya así “como si nada”. Lo quieren recordar con elegancia y con una sonrisa.

Ya son tres los fallecidos por Covid-19 en Nicaragua según las cifras de la dictadura orteguista. Uno de las víctimas del virus tenía 58 años y el otro 64, Ossiel Herrera tenía 47. Hasta este 24 de abril el Minsa registra solo 11 casos de Covid-19 en toda Nicaragua.