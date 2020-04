Estudiante universitario denuncia que fue expulsado por pedir clases en línea en Estelí

El estudiante universitario Wilson Peralta, quien estaba en la etapa final de sus prácticas de la carrera de Tecnología Médica en la Universidad de Occidente (UDO), denunció haber sido expulsado de esta casa de estudios superiores en la ciudad de Estelí, por haber solicitado clases en líneas por temor al contagio del nuevo coronavirus

Peralta dijo que lo expuesto por él lo hizo en la redes sociales, donde consideraba personalmente que era imprudente retomar clases presenciales debido al temor existente de la gran mayoría de estudiantes universitarios a la pandemia del coronavirus. También aclaró que en ningún momento ha llamado a los estudiantes a no asistir a las aulas de clases y mucho menos a no pagar aranceles.

Le puede interesar: Upoli suspende a la estudiante Dolly Mora, miembro de la Alianza Cívica, tras una queja de UNEN

Peralta aseguró que las autoridades de esa universidad a él únicamente le entregaron sus notas y ningún otro documento que indique sus faltas al reglamento para justificar su expulsión.

“Me di cuenta que a mí se me acusa de incitar a que los demás estudiantes no paguen sus aranceles y no sigan llegando a clases, cuando yo estoy al día con mis mensualidades. Me llamaron a la dirección de la UDO de Estelí sin darme ninguna justificación, sin darme detalles de por qué yo no puedo seguir más en la universidad», denunció.

Wilson Peralta Ruíz, padre del universitario expulsado, manifestó que su hijo continuará sus estudios en otra universidad, pero dijo que se siente indignado por el actuar de las autoridades de la UDO, a quienes exige una explicación válida y ética de su decisión.

Según cuentan otros universitarios consultados por LA PRENSA, las clases presenciales en la UDO estuvieron suspendidas durante más de dos semanas, después de que se llegara a un acuerdo entre todos los universitarios de la UDO, cuando fue anunciado el primer caso de coronavirus en Nicaragua.

También estudiantes de varias carreras de otras universidades de la región norte de Las Segovias han solicitado por escrito la suspensión de las clases presenciales y que estas se implementen en línea.

Estudiantes de las carreras de arquitectura, administración turística y hotelera, economía, administración de empresas, ingeniería ambiental y mercadotecnia han enviado cartas a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua y al Consejo de Universidades de Nicaragua (CNU) para que orienten suspender las clases a los responsables de la FAREM (recinto de la UNAN) en Estelí y a la UNAN León en Somoto, Madriz.

Lea Además: Las historias de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria que fueron expulsados por protestar

“Hemos enviado estas cartas a las autoridades de la UNAN de Managua, el CNU y de las mismos responsables de la FAREM de Estelí, porque no están considerando, ni mucho menos acatando las orientaciones que organismos mundiales de la salud, como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) están brindando, de que no se debe de exponer a la ciudadanía a aglomeraciones en lugares cerrados, y en cada aula de nuestro recinto hay un promedio de 40 estudiantes”, expuso uno de los universitarios firmantes, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias por parte de los dirigentes de la UNEN.

Por su parte, Ursus Isela Tejada González, responsable de comunicación de la Universidad de Occidente (UDO) en Estelí, manifestó que Wilson Peralta habría tenido comportamientos repetitivos de faltas de respeto hacia las autoridades de la universidad mediante comentarios en la página de Facebook de UDO, en donde manifestaba inconformidad con actividades, con la librería del centro de estudios, entre otras situaciones.

También dijo, que al presentarse los primeros casos de Covid-19 en Nicaragua, Peralta hizo un comentarios que considera creó confusión entre los estudiantes para que no asistieran a clases presenciales. Señaló que para la UDO es primordial la vida, la salud y el bienestar de los estudiantes pero por el momento no tienen autorización del ente regulador de las universidades para suspender por más tiempo las clases, además de que no todos los estudiantes tienen las posibilidades de recibir las enseñanzas de manera virtual.

Lea También: 240 universitarios fueron expulsados y sancionados por la Universidad Nacional Agraria por cuestionar elecciones

Finalizó diciendo que las autoridades de la UDO consideran que Peralta violentó el acápite 91.7 del reglamento de la universidad, en donde se indica que el irrespeto a las autoridades universitarias representa una falta muy grave.